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〈台幣〉匯市陷拉鋸 連3貶收27.752元

鉅亨網新聞中心
〈台幣〉匯市陷拉鋸 連3貶收27.752元。(圖：AFP)
〈台幣〉匯市陷拉鋸 連3貶收27.752元。(圖：AFP)
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新台幣美元匯市央行成交量

本土疫情持續升溫，匯市陷拉鋸戰，新台幣美元匯率今 (9) 日在出口商拋匯下，一度回到 27.7 元關卡之上，但尾盤受央行進場調節影響，升幅全吐回，終場連 3 貶，收在 27.752 元，微貶 0.6 分，兩市成交量能 15.84 億美元，較前一日明顯增加。

台北股匯今天走勢震盪，市場匯銀人士指出，外資有買有賣，動向不明確，主要因歐洲央行 (ECB) 會議即將登場，可望釋出縮減購債的明確訊號，加上台灣本土疫情不確定因素干擾。

新台幣美元匯率今天一度升抵 27.678 元，升值 6.8 分，隨後又拉回 27.7 元附近整理，終場微貶 0.6 分，收在 27.752 元，續創逾 1 周低點，台北外匯市場成交值 10.59 億美元，元太外匯市場成交值 5.25 億美元，量能較前一天放大。

台股今天早盤一度急殺逾百點，隨著低接買盤湧入，指數黑翻紅，終場上漲 33 點，收在 17304 點，外資小幅賣超 6.61 億元，交投清淡，大盤成交量能不到 2500 億元，創下去年 12 月底以來的新低量。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數在平盤附近整理，日圓升值 0.26%，人民幣、新加坡幣與菲律賓幣均走升，韓元則貶值 0.21%，台幣也小貶 0.02%。

新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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