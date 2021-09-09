〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨走跌

美國今日將公布上周初領失業金人數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.329%。美股期貨週二 (7 日) 走跌，道瓊期貨跌 0.25%，標普 500 期貨跌 0.24%，那斯達克 100 期貨跌 0.22%。

1. Fed 褐皮書：Delta 疫情影響 7 至 8 月經濟成長略微放緩

美國聯準會（Fed）在周三（8 日）發布的經濟褐皮書中表示，7 月初至 8 月，美國經濟成長略微放緩，主因是 Delta 病毒促使疫情升溫，導致民眾外出用餐、旅遊活動減少。

根據褐皮書報告，多數地區企業對近期前景仍持樂觀態度，但市場仍普遍擔心供應中斷與資源短缺。大多數聯準銀行表示，Delta 變種病毒已蔓延至他們的所在地區，導致經濟活動回落。

褐皮書顯示，多數地區的金屬、貨運、建材與其他工業必需品都在上漲。由於資源普遍短缺，投入成本的壓力仍在。這顯示物價持續上漲的風險存在，未如 Fed 官員希望的那樣迅速消退。

2. GameStop Q2 虧損縮減

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 週三公布，第二季營收年增 25%，且虧損較去年同期縮減。盤前股價仍下跌 6.94%。

GameStop 淨虧損 6160 萬美元，每股虧損 76 美分，慘於市場預期的 67 美分。營收則年增 25% 至 11.8 億美元，好於市場預期的 11.2 億美元。

GameStop 沒有提供未來幾季的財測，其財報法說會上也沒有回答問題，遭散戶在 Reddit 的 walltreetbets 線上論壇批評抱怨。這是執行長 Matthew Furlong 和財務長 Mike Recupero 加入該公司以來首次法說會，卻未能詳細說明將公司重塑為遊戲和娛樂零售商的計畫。

3. 特斯拉打造交易員團隊發展能源交易平台

根據特斯拉 (TSLA-US) 網站和 LinkedIn 上釋出的職缺，這家電動車大廠正在打造交易員團隊，透過能源交易平台發展電池和再生能源專案，凸顯該公司擴大能源事業版圖的企圖心。

特斯拉資深軟體優化工程師 Julian Lamy 在 LinkedIn 發文表示，特斯拉正建立專注於能源交易和市場營運的團隊，張貼的職稱為「資深能源交易分析師」，未來負責領導和參與能源批發市場的電池、太陽能和風能專案交易和實時營運，主要使用特斯拉的自動能源交易平台「Autobidder」。

特斯拉能源事業包含家用太陽能和大型電池儲存設施， 2021 會計年度第二季財報顯示，能源業務營收為 8 億美元，占總營收約 6.6%。

4. 蘋果爆料達人：iPhone 14 將採開孔螢幕

iPhone 13 下周將揭開神秘面紗，市場卻已經開始揣測 iPhone 14 的樣貌，知名蘋果爆料達人 Jon Prosser 周三 (8 日) 表示，明年推出的 iPhone 將取消瀏海螢幕，多處外觀也將改回 iPhone 4 的設計。

Prosser 表示，蘋果 (AAPL-US) iPhone 14 將捨棄瀏海、改用開孔螢幕，後鏡頭相機模組更貼合手機背面。科技網站 Front Page Tech 報導，iPhone 14 將透過微小的設計變化，解決用戶困擾。

Prosser 說道，這些消息源自於 iPhone 14 Pro Max 的外觀圖像，此外，其他新的設計變化包括改回 iPhone 4 的圓形音量按鈕，以及夾層玻璃設計。這使 iPhone 14 看起來像更具未來感的 iPhone 4。

5. 傳福特將關閉印度汽車工廠

印度《經濟時報》(The Economic Times) 週四 (9 日) 報導，鑑於印度汽車市場銷量下滑且業務虧損嚴重，福特汽車 (F-US) 將關閉在印度的 2 座汽車工廠，影響員工數估達 4,000 人。

報導指出，福特印度子公司向員工表示，將快速削減印度製熱門車款的產能，像是入門小型車系 Ford Figo 與 CUV 跨界休旅 Ford Freestyle，該決定反映出福特在印度市場面臨的困境，包含銷量疲軟、出口下滑及缺乏新產品等。

然而，該公司仍將保留位於古吉拉特邦 (Gujarat) 的引擎工廠，為客戶提供售後的零件維修及保固等服務。