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鈺創8月營收5.89億元 寫逾6年來單月新高

鉅亨網記者林薏茹 台北
DRAM示意圖。(圖：AFP)
DRAM示意圖。(圖：AFP)
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鈺創IC設計記憶體

記憶體 IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收達 5.89 億元，月增 14.1%，更較去年同期大增 1.17 倍，在利基型 DRAM 價量齊揚帶動下，營收創 2015 年 7 月以來新高；前 8 月累計營收 34.31 億元，年增 5 成。

受惠遠距及 5G 應用帶動，今年以來利基型 DRAM 需求大增，但由於大廠將產能移轉至 CMOS 製程，及小廠轉至 NOR Flash/PMIC/DDIC 等應用影響，需求增加下，DDR3 面臨缺貨，價格漲幅也擴大，鈺創 DDR3 產品為大宗，營運因此受惠。

雖然近期 DRAM 市況雜音頻傳，壓抑利基型 DRAM 後續漲勢，不過，業者仍看好，第四季利基型 DRAM 價格可望持穩，有利推升鈺創營運動能。鈺創目前利基型 DRAM、USB 4 高速傳輸、2D/3D 機器視覺感測等三大產品線接單滿載，下半年營運將優於上半年。

在利基型 DRAM 供給吃緊帶動下，鈺創第一季營運順利轉盈，第二季毛利率更衝至 30%，營益率也達 13.36%，雙率均較上季大增超過 7 個百分點，每股純益 0.56 元，創近 11 年來單季新高。

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