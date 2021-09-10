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聚焦軟體開發？蘋果自駕車專案傳由Apple Watch負責人接手

鉅亨網編譯張博翔
聚焦軟體開發？蘋果自駕車專案傳由Apple Watch負責人接手（圖：AFP）
聚焦軟體開發？蘋果自駕車專案傳由Apple Watch負責人接手（圖：AFP）
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蘋果自駕車電動車產業

彭博週四 (9 日) 引述消息人士報導，在電動車大將 Doug Field 出走之後，蘋果 (AAPL-US) 已任命專精軟體的 Apple Watch 負責人 Kevin Lynch 負責自駕電動車專案。

消息人士表示，Lynch 於 2013 年加入蘋果，管理智慧手錶和健康軟體小組，去年開始從事自駕車專案中的基礎軟體開發，如今將全權管理整個團隊，包括硬體工程和自駕車感測器。

這是蘋果 2014 年成立自駕車專案以來最新的變革，該專案經歷多次管理層更替、工程師裁員和策略轉變。Field 的離開也表明蘋果自駕車恐怕要再延後面世，蘋果內部的員工甚至預計多年內都不會推出。

Lynch 在 Apple Watch 團隊建立 watchOS 系統，還領導健康相關軟體的開發，包括 iPhone 上的健康等功能。

不過，Lynch 數十年來一直主戰軟體領域，而非硬體，他也從未有汽車業工作經歷。因此，Lynch 的接管透露出蘋果大部分重點仍將集中於軟體開發和自駕技術上，而非汽車的物理學。

這與過去高層形成鮮明對比，自駕車專案的第一任負責人 Steve Zadesky 在職涯早期是福特的工程師。而 Field 在接手蘋果專案前是特斯拉的高層。

目前自駕專案中仍有幾位來自汽車界的專家，其中包括負責汽車內裝與外觀、傳動系統與自駕軟體的幾位前特斯拉高層。今年初蘋果還聘請曾負責 BMW 電動車開發的 Ulrich Kranz。

蘋果 AI 部門負責人 John Giannandrea 原先負責 Field  和自駕車專案。然而，如今 Lynch 上任後將直接帶領自駕車專案，並直些向蘋果營運長 Jeff Williams 報告所有事務。

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