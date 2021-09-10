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拜登公布防疫六大計畫 百人以上企業員工須打疫苗或每周檢測

鉅亨網編譯余曉惠
拜登公布防疫六大計畫防堵Delta 百人以上企業員工須打疫苗或每周檢測  　(圖:AFP)
拜登公布防疫六大計畫防堵Delta 百人以上企業員工須打疫苗或每周檢測  　(圖:AFP)
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拜登美國美國經濟疫苗聯邦政府大企業美企強制接種疫苗證明檢測陰性快篩

美國政府周四 (9 日) 公布防疫六大計畫，包括要求聯邦政府雇員強制接種疫苗，並頒布規範促使超過 100 人的大型民間企業強制員工打疫苗或每周檢測一次，盼全力防堵疫情隨著 Delta 變種病毒繼續升溫。

美國總統拜登希望藉此提高疫苗接種率，尤其是尚未施打疫苗民眾，他在白宮簡報時說：「這不是個人自由或選擇，疫苗接種能保護自己和周遭人的健康。」

美國勞工部正緊急研擬規定，要求員工 100 人以上的民間企業必須確保員工已經接種疫苗、或至少每周須出示檢測陰性證明，企業也須提供帶薪疫苗假，否則將開罰。一名官員透露，每違規 1 次將罰款將近 1.4 萬美元，新規定將在幾周內上路。

目前不少企業已經強制員工接種，包括迪士尼 (DIS-US)、臉書 (FB-US)、Google(GOOGL-US) 等，達美航空 (DAL-US) 甚至對不打疫苗員工祭出每個月加收 200 美元健保費的政策。

拜登也將要求所有聯邦分支雇員、包商和超過 1,700 萬醫療保健人員接種疫苗，不遵守規定者將解職。

美國新冠疫情並未減緩，雖然新增確診過兩周增加不到 1%，但住院病例增加 4%、七天內平均病歿人數大增 29%，部分地區醫療體系已經過載，拜登政府決定對接種疫苗採取更強硬的政策。

拜登也將要求各州強制學校人員施打疫苗，大型娛樂場所工作人員也須提供疫苗證明或陰性檢測報告。

但這些強制規定可能面臨反彈，包括代表 400 萬聯邦雇員的工會組織。

儘管如此，哈佛法學院教授 Glenn Cohen 說，目前輝瑞 / BioNTech 疫苗已經獲得完整授權，不再是緊急授權狀態，有充分理由強制聯邦雇員打疫苗。

為了增強病毒篩檢能量，拜登政府將撥款近 20 億美元採購 2.8 億組篩檢工具，並動用戰時的「國防生產法」提高檢測套組的產量。政府將發送 2500 萬組檢測工具，到社區照護中心和食物銀行 (food bank)。

拜登表示，沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Kroger(KR-US) 等業者的生鮮超市，將在未來三個月內開始販售平價的居家快篩試劑。

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