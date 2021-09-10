達里歐vs索羅斯 投資中國是錯誤還是機會？

中國政府加大對科技、線上教育與房地產等產業的監管力度，導致資本市場劇烈震盪，也令華爾街大佬對投資中國的長遠前景開始分歧。

金融巨鱷索羅斯 (George Soros) 日前投書美國媒體，砲轟貝萊德集團把數十億美元投入中國是一個「悲劇性錯誤」，還會危及美國安全利益。

索羅斯寫道，中國國家主席習近平認為所有中國企業都是「一黨制國家的工具」，而貝萊德集團似乎誤解了習近平。從去年上市突然喊停的螞蟻集團開始，中國就逐步強化限制，包括滴滴出行赴美 IPO 後遭整改、補教業禁止資本化等。

索羅斯也提到，貝萊德的經理人應該明白「中國房地產市場正在醞釀一場巨大危機」。他進幾周以來已數度發文警告，中國發動一波撼動市場的打壓措施，外界不應與習近平統治下的中國建立更緊密的經濟關係。

面對索羅斯不斷看空中國的言論，貝萊德發言人回應，美國和中國有著龐大而複雜的經濟關係。「2020 年，美中兩國之間的商品和服務貿易總額超過 6000 億美元。透過貝萊德的投資活動，美國的資產管理公司和其他金融機構可以為增強全球兩大經濟體的經濟關係做出更多貢獻。」

貝萊德投資研究所 8 月中旬曾建議投資人，把對中國資產的部位最高提高 3 倍；今年稍早貝萊德 CEO Larry Fink 也在致股東信中也稱，中國市場是幫助中國國際投資人實現長期目標的重要機遇。

另一個持相同看法的是橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio)，本周稍早接受彭博訪問時也指出：投資人不可忽視中國與新加坡的機會。

達里歐還加倍押注受到監管審查的中國科技企業，他認為該行業出現的波動並不是整體發展趨勢發生了變化，而是中國與西方在經濟體制上的差異所致。他進一步表示，「有些人把中國的監管行動當成反資本主義，這是誤解。」

這場辯論持續進行中，與中國相關的風險也引起美國決策者的關注。

周三 (8 日) 舉辦的美中經濟安全審查委員會，會上概述了投資人和希望在中國開展業務的美國企業面臨的風險，他們認為部分投資人沒有意識到這些風險，尤其是在中美關係惡化的情況下。

《巴倫周刊》指出，雖然貝萊德獲准在中國設立全資共同基金公司，表明中國歡迎外資進入、降低了中美脫鉤風險，但兩國可能不會放棄此前為減少對彼此依賴而採取的一些措施。

King&Spalding 律師事務所法律顧問 Shaswat Das 表示，在美上市的中國企業公司存在被私有化的風險，內部人士會以非常高的估值買下美國股東手裡的股份，再以更高的估值重新上市，導致美國投資者、尤其是散戶蒙受巨大損失。

部分中國觀察人士則認為中國可能不會這樣做，因為當局希望獲得外資來推動自己資本市場的成長，當地資本市場的成長對中國製定的自力更生政策非常重要。 這也是越來越多的基金經理開始關注中國內地市場機會的原因。