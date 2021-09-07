金融巨鱷索羅斯抨擊貝萊德 投資中國是悲劇性錯誤

週二 (7 日) 億萬富豪索羅斯 (George Soros) 於《華爾街日報》撰文抨擊，貝萊德將數十億美元投入中國是一個「悲劇性錯誤」。

8 月底貝萊德於中國設立的公募基金公司推出首檔產品「貝萊德中國新視野混合型證券投資基金」已獲大陸證監會批准。

金融巨鱷索羅斯週二於《華爾街日報》撰文指出，貝萊德重押中國的投資策略，將對客戶資金和美國安全利益構成風險，他們將數十億美元投入中國是一個「悲劇性錯誤」。

索羅斯抨擊，中國領導人習近平將所有中企視為一黨制的國家工具，而貝萊德集團似乎誤解了習近平。他還警告貝萊德的客戶可能會賠錢，更重要的是，這將損害美國和其他民主國家的國家安全利益。

索羅斯認為，時至今日，美中兩國處於兩種治理體系間的生死衝突中，一種是專制，另一種是民主。

這不是第一次索羅斯看空中國，上月底他投書《金融時報》，索羅斯批評中國政府高層對經濟領域的強力監管，這些措施摧毀了「下金蛋的鵝」。

索羅斯稱，習近平並不了解市場運作，警告投資人中概股搶反彈會失望，因為中國政府打擊民間企業，將嚴重拖累經濟。

面對索羅斯近期看空中國的言論，中國官媒《環球時報》週二發文回應，索羅斯用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管，索羅斯就是全球經濟恐怖分子。

貝萊德 (BlackRock) 的 ESG Aware 新興市場 ETF，中國企業在其總投資的占比高達三分之一。

全球最大資管公司之一的貝萊德的研究部門近期表示，中國在全球投資者的投資組合中所佔比例不足，全球基準中所佔比例也不足，他們建議投資者，將對中國投資的配置提高到最多三倍。