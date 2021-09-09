索羅斯批評重押中國策略 貝萊德回應了

億萬富豪索羅斯 (George Soros) 近期撰文抨擊，貝萊德把數十億美元投入中國是一個「悲劇性錯誤」，這將對客戶資金和美國安全利益構成風險，貝萊德週三 (8 日) 對此予以回應。

8 月底全球最大資管公司之一的貝萊德於中國設立的公募基金公司推出首檔產品「貝萊德中國新視野混合型證券投資基金」已獲大陸證監會批准。

貝萊德週三指出，該基金在從超過 11.1 萬名投資者中募資總額來到人民幣 66.8 億元 (10.3 億美元)。據悉，貝萊德提前幾天結束募資以盡快展開投資，未達到 80 億元人民幣的計劃募資上限。

貝萊德是中國首家獲批向中國散戶出售自家公募基金產品的企業，也是迄今唯一的外國企業在中國享有此待遇。

面對索羅斯不斷看空中國的言論，貝萊德發言人回應，美國和中國有著龐大而複雜的經濟關係。

貝萊德發言人稱，2020 年兩國之間的商品和服務貿易總額超過 6000 億美元，透過其投資活動，美國資產管理公司和其他金融機構為世界兩大經濟體做出了貢獻。

該發言人提到：「貝萊德管理的絕大多數資產都是退休資產，其許多美國和世界各地的客戶都在尋求大範圍的投資，包括在中國，以實現退休和其他財務目標。」

他還表示：「我們相信，國際一體化的金融市場將為所有國家的個人、公司和政府提供了更好、更有效的資本獲取管道，支持全球經濟增長。」

貝萊德首席執行長 Larry Fink 先前在給股東的一封信中，將中國市場描述為幫助實現中國和國際投資者長期目標的重要機會。

貝萊德研究部門近期表示，中國在全球投資者的投資組合中所佔比例不足，全球基準中所佔比例也不足，他們建議投資者，將對中國投資的配置提高到最多三倍。