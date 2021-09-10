 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

達飛拋運價凍漲震撼彈 恐引發連鎖效應

鉅亨網記者王莞甯 台北
達飛海運宣布運價停漲至明年2月（圖：AFP）
達飛海運宣布運價停漲至明年2月（圖：AFP）
Tag
運價達飛長榮萬海陽明

全球第三大、北美航線主要航商達飛海運 (CMA CGM) 宣布，至明年 2 月 1 日前停止所有現貨運費上漲，市場憂心，恐引發連鎖效應，導致接下來運價漲不太動，貨櫃航商漲價紅利受壓抑。

貨攬業者證實，達飛的確已發布通知凍漲現貨運費，不過，主要是凍漲基礎運價，仍會有其他彈性的附加費用，運價最終仍會回市場機制。

貨攬業者進一步說明，每家航商考量的層面都不同，目前看到的是達飛艙位全滿無法再有調度空間，因此再調漲附加費意義不大，也尚未看到其他航商跟風。 

據悉，中國、美國和歐盟的高級政府官員 9 月 7 日參加第五屆全球海事監管峰會，討論嚴重的供應鏈中斷問題，主要大國的態度影響各家航商。

7 月就傳出，由於運價已飆升至貿易商難以負荷程度，美國政府要求監管機構促進海運和鐵路業競爭，拜登政府更打算透過行政命令降低美國企業的運輸成本。

此次達飛航運率先喊出凍漲，海運業內人士指出，市場氣氛仍是不少客戶急著在歐美第四季消費旺季前到貨，為了搶艙願意加價先走，運價仍取決於市場供需。

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 已率先公布 8 月合併營收達 500.22 億元，月增 9.03%，年增 164.79%，寫下單月營收衝破 500 億元的新里程碑，一般預期陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 也將同創新高。

根據最新財報，上半年貨櫃三雄長榮、陽明和萬海 (2615-TW) 一共賺進 1700 億元，寫下我國海運史上新紀錄，展望後市，由於塞港狀況未解，業者看好有望一路旺至第四季傳統相對淡季。

此次達飛丟出凍漲震撼彈，是否引發全球海運業的骨牌效應有待觀察，不過，業內人士認為，僅先解讀為單一業者單一做法。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
長榮2603陽明2609萬海2615
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞