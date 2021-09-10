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麗豐-KY看好兩大動能 下半年營運逐季走揚

鉅亨網記者沈筱禎 台北
麗豐-KY旗下美容連鎖加盟通路克麗緹娜。(取自官網)
麗豐-KY旗下美容連鎖加盟通路克麗緹娜。(取自官網)
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麗豐美容醫美

美容連鎖通路麗豐 - KY(4137-TW) 看好，兩岸民生消費再度復甦，加上中國陸續舉辦招商說明會，同步推廣新品銷量，全年營運有望逐季走高，拚回到 2019 年水準。

麗豐受惠旗下美容連鎖加盟通路克麗緹娜持續擴點，推升 8 月營收回升至 3.8 億元，寫同期次高，月增 3.25%、年增 15.34%；前 8 月營收 31.21 億元，同創歷史次高，年增 42.5%。

麗豐預計今年門市淨增加 500 間，目標 9 月底前找到 500 家門市加盟主，總店數上看 5000 家，加盟金、門市業績收入將反映在今年營收。

展望後市，麗豐看好，除了兩岸持續擴增營運據點外，台灣、中國、越南等地區疫情再次穩定控制後，將帶動本季底消費力道回溫，且在中國各省推動招商會，提升品牌銷售增加，今年營運有望逐季走揚。

其他事業體方面，麗豐旗下醫美診所雅樸麗德、電商新美力及美甲美睫 RnD，營運均已回到疫情前水準，其中，醫美診所雅樸麗德雖然短期不再擴增新門市，不過醫美人員、設備配置到位，目標今年虧損較去年收斂、明年轉盈。

麗豐營收比重方面，上海、北京、廣東等已發達地區占 49%，福建、江西、河南、山東等小康地區占 44%，黑龍江、貴州等開發中地區占 4%，台灣、香港、越南則占 3%。

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