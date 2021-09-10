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快篩需求暴增 泰博、寶齡湧急單 上調本季營收最高上看二成創高

鉅亨網記者沈筱禎 台北
超商快篩掃空下急單 泰博、寶齡上修本季營收展望。(鉅亨網資料照)
超商快篩掃空下急單 泰博、寶齡上修本季營收展望。(鉅亨網資料照)
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泰博寶齡幼兒園檢測試劑快篩

國內再爆群聚感染，快篩需求激增，檢測試劑廠泰博 (4736-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 近期分別接獲國內兩大連鎖超商上萬劑急單，兩家廠商趕出貨，也同步上修本季營運展望，季增率最高看到 2 成，將再刷新自家歷史新紀錄。

隨著疫情延燒，國內兩大連鎖超商快篩試劑都被搶購一空，時間彷彿回到今年 6 月三級警戒時期，近期在變種病毒 Delta 延燒下，快篩需求也加溫。

泰博表示，疫情趨緩時，連鎖超商每 1-2 周才會下一次訂單，單次出貨量約 2-5 萬劑、最多 10 萬劑；8 月底因應開學潮，訂單量倍增，原先預期 9 月會回歸基本盤，但國內疫情再度延燒，短短不到一周時間，超商庫存見底，國內超商龍頭上門敲急單，三天內要下訂上萬劑快篩。寶齡也證實，這幾天疫情爆發，平時出貨少的超商，一次就湧入上萬劑急單。

除超商需求暴增，新北幼兒園 Delta 變異株群聚案，教育局繃緊神經，下令相關教職員每周都要快篩，兩家快篩廠近期也大吞公、私立幼兒園快篩訂單，且動能持續增加。

泰博預期，今年底前，若國內沒有爆發大規模感染，快篩試劑將成常態性商品，估每月出貨量將維持在 40-50 萬劑，不過 9 月急單湧入，基本出貨量可能會上調，因此上修本季營收。

法人原估，泰博本季營收約 18 億元，本季營收將直衝 20 億元以上，季增率從原本 7%，一舉衝高到 19%，創新高。

寶齡看好，除超商通路外，8 月開始增加泰國訂單，目標本月可再出貨越南，營收將再成長，法人估，寶齡 9 月營收有機會回升至 6、7 月高峰水準、約 1.7 億元，本季營收上看 5.6 億元，季增 1.3% 攀升至 5%。

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