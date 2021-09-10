東南亞疫情衝擊零件供應 豐田10月計畫大砍33萬輛產量

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 在 10 日 (週五) 發出新聞稿表示，由於汽車零組件的供給受到東南亞國家的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響而出現短缺現象，10 月份的全球汽車生產台數相較於 8 月擬定的生產計畫、估計將減少 33 萬輛 (日本 15 萬輛、海外 18 萬輛) 左右。

另外在本 (9) 月份的全球汽車生產方面，相較於 8 月所擬定的生產計畫，減產台數也會再多出 7 萬輛左右 (日本 3 萬輛、海外 4 萬輛)。

在豐田今年 8 月所擬定的生產計畫中，預定在 10 月份生產 88 萬輛汽車，而伴隨著這回減產決定，10 月份的生產台數也將降至 55 萬輛水準、減少 4 成。而 9 月份的生產台數也降至 47 萬輛，是 8 月之前擬定計畫的一半水準。

豐田表示該集團原本預估 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的汽車生產台數會達到 930 萬輛，而受到這回減產影響、預料會落在 900 萬輛水準。

該公司指出今年 11 月之後的生產計畫還不明朗，但由於當前的汽車市場需求暢旺，因此在生產計畫的評估方面仍維持著先前水準。

在零組件供應短缺的問題方面，豐田表示由於東南亞國家的疫情嚴峻、導致當地供應商的工廠稼動率低落，而半導體短缺也是另一個重要因素。豐田設在東南亞的工廠還有當地供應商，雖然都有強化防疫並積極推動疫苗接種，但是未來發展也依然充滿變數。

而在東南亞國家的封城措施影響下，豐田也有在其他地區尋求替代生產的管道，正想盡辦法來維持供應鏈的正常運作。另外在全球性的半導體短缺問題方面，豐田表示除了會持續進行狀況評估，為了中長期的發展也會與相關廠商來進行協商。

關於在 2021 年度 Q1 財報公布時所出示的全年營收預測 (2.5 兆日圓)，在目前則不作調整。