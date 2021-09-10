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德國8月CPI終值年增3.9% 創逾27年來新高

鉅亨網編譯凌郁涵
德國8月CPI終值年增3.9% 創逾27年來新高(圖片：AFP)
德國8月CPI終值年增3.9% 創逾27年來新高(圖片：AFP)
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德國8月物價消費者

根據德國統計局 (Destatis) 在週五 (10 日) 公布的最新數據顯示，德國今年 8 月份消費者物價指數 (CPI) 終值較去年同期進一步上升 3.9%，創下逾 27 年來新高。

數據顯示，德國 8 月份 CPI 年增 3.9%，符合市場預期，連續第 8 個月上升，創下 1993 年 12 月以來的新高，當時的增幅達到 4.3%。不過，與上月相比，則放緩至零成長，終止連續 8 個月的上升。

從各類別來看，能源價格年增 12.6%，連續第 7 個月上升。食品價格年增 4.6%，服務價格年增 2.5%。商品價格年增 5.6%。

報告中表示，物價指數的上升，主要是由於 2020 年疫情期間物價低迷導致的低基期。「去年暫時的增值稅減免和礦物油品價格的大幅下跌，為年增率產生了上行影響，預估會持續到 2021 年底。」德國統計局消費者部門負責人 Christoph-Martin Mai 說道。

GfK 消費者專家 Rolf Buerkl 曾表示：「自今年年中以來，物價持續迅速上漲，對消費者信心造成壓抑。」

Buerkl 也補充表示，新冠肺炎確診病例數的增加和​​疫苗接種速度放緩，也打擊了消費者對經濟的預期並影響了他們的購買意願。

德國聯邦統計局曾表示，新冠肺炎疫情延燒，可能導致 2021 年的經濟表現再次萎縮。家庭消費支出衝擊尤其大，相比之下，商品出口支撐經濟。

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