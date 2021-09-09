德國7月出口優於市場預期 貿易順差擴大

根據德國聯邦統計局 (Destatis) 在週四 (9 日) 公佈的最新數據顯示，德國 7 月份貿易順差擴大，主要受惠於出口持續增長，而進口則因普遍的供應鏈瓶頸所導致的原料和零件短缺而下跌。

數據顯示，經日曆及季節調整後，德國今年 7 月出口總額月增 0.5%，來到 1,143 億歐元，連續第 15 個月上升，優於市場預期的 0.1%，並且較去年 2 月疫情前的水準高 1.6%。

德國 7 月份進口總額則是月減 3.8% 至 964 億歐元，終止了連續 2 個月的上升，低於市場原先預期的續升 0.1%，但仍較去年 2 月疫情前水準高 5.9%。在此期內，貿易順差月增 179 億歐元，好於 6 月份的 135 億歐元，遠高於市場預期的 125 億歐元。

數據中也顯示，7 月份歐盟對德國商品的需求年增 17.7%，而其他國家對德國商品的需求則增長 6.8%。

德國聯邦統計局曾表示，新冠肺炎疫情延燒，導致 2021 年的經濟表現再次萎縮。這尤其影響了家庭消費支出，相比之下，商品出口為經濟帶來了支撐。

德國聯邦總理府部長 Helge Braun 近日表示，儘管有近半數德國民眾已完成 2 劑疫苗施打，但每週新增確診病例數仍以 60% 的幅度攀升。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。