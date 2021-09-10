博惠自體免疫細胞治療實體癌第四期特管計畫 獲衛福部核准通過

博惠生技甫獲准通過「自體免疫細胞 (DC-CIK) 治療實體癌第四期」特管計畫，正是 3 年多前所技轉之日本蓮見 HITV 免疫細胞療法。該計畫與光田綜合醫院合作申報，8 月 24 日經衛福部核准，9 月 8 日經臺中市政府衛生局核准，即日起便可在臺灣實施治療。

本計畫採用自體免疫細胞治療，主要以採集患者的免疫細胞，經過篩選與培養活化後，以腫瘤內注射方式，將樹突細胞直接送達腫瘤微環境中，讓樹突細胞吞噬腫瘤抗原後並教育活化 T 細胞，使其有效辨認出癌細胞，進而引發一連串的免疫反應來消滅癌細胞。

博惠生技董事長郭晶耀透露，蓮見賢一郎醫師已承諾擔任醫學顧問，於醫院開始收治病人時，將親臨或以視訊方式，提供醫療團隊有關日本蓮見 HITV 自體免疫細胞療法之臨床技術諮詢。

據蓮見醫師透露，在日本蓮見診所收治的海外癌症病人中，有三成來自臺灣。由於完整的療程，往往需要耗時三、四個月，治療期間臺灣癌症病人須飛日本兩、三趟，或者須留在日本兩、三個月。

對免疫細胞素有研究之光田綜合醫院副院長禚靖表示，特管計畫通過，臺灣癌友可在光田綜合醫院接受醫療團隊治療，病患與家屬就可免於往返臺日之舟車勞頓了。

郭晶耀指出，博惠生技技轉完整的 HITV 療法，細胞實驗室聘請多位具有經驗的專業人士參與建置，目前廠房運作的品質管理系統獲衛福部食藥署品質監督管理組稽查人員肯定及讚許，並建議廠房可朝向全面 GMP 升級。「在臺灣奉准可實施本療法，是臺灣癌症病友的一大福音」郭晶耀說。

蓮見賢一郎醫師是 HITV 療法技術發明人之一，該療法獲美國專利，對幾種特定實體腫瘤具有明顯療效。博惠生技總經理黃文振表示，本次博惠與光田綜合醫院申請特管計畫治療獲准的適應症包括：肺癌、乳癌、腎細胞癌、胃癌、大腸直腸癌和頭頸部癌，可讓民眾在臺灣治療癌症上多了一項選擇。

據了解，博惠生技與萬芳醫院合作申報特管計畫，已於去年底送出，預計可望於今年底獲得核准。目前博惠生技也正積極與其他醫學中心洽商合作事宜，未來將依規定提出特管計畫申請。

