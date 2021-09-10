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美民主黨人提議對企業股票回購課稅2% 支應3.5兆美元預算案

鉅亨網編譯林薏禎
美民主黨人提議對企業股票回購課稅2% 支應3.5兆美元預算案 (圖：AFP)
美民主黨人提議對企業股票回購課稅2% 支應3.5兆美元預算案 (圖：AFP)
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參議院股票回購特別消費稅預算案3.5兆美元財政收入

外媒週五 (10 日) 報導，2 名民主黨參議員提議針對企業股票回購課徵 2% 的特別消費稅(excise tax)，以支應拜登的 3.5 兆美元預算案。

上述提案由財政委員會主席民主黨籍參議員懷登 (Ron Wyden) 及銀行委員會主席民主黨籍參議員布朗 (Sherrod Brown) 共同提出。布朗的一名助理透露，該計畫可望在 10 年內為美國國庫挹注千億美元資金。

布朗辦公室透過聲明表示，為員工退休金計畫 (pension plan) 提撥資金，或是低於門檻的股票回購交易，不包含在課稅範圍內，但總部設在海外的美國企業完全適用這項規範。

在川普政府祭出大規模企業減稅法案後的隔一年，美企的股票回購總額在 2018 年達到 8,060 億美元，創下歷史新高。

懷登稱，正當數百萬美國家庭遭受疫情摧殘的同時，企業股票回購總額卻再次逼近歷史新高，相較於把額外資金用在員工身上，大型企業利用 2017 年通過的減稅法來推升股價，並進行大規模股票回購，圖利那些富有的投資人和企業高層。

懷登表示，這項提案只是要終結這種獎勵措施，並鼓勵大型企業投資員工。

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