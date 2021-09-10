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〈美股早盤〉拜習睽違7個月首通話 美股全面高開

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉拜習睽違7個月首通話 美股全面高開 (圖：AFP)
〈美股早盤〉拜習睽違7個月首通話 美股全面高開 (圖：AFP)
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美股早盤拜登習近平美中通膨核心PPI油價颶風艾達原油供應

美股主要指數週五 (10 日) 全數開高，道瓊工業指數終止連日跌勢，開盤後一度強彈 200 點，隨後漲勢收斂至 100 點內，截稿前漲約 86 點或 0.25％，那斯達克綜合指數漲 0.5%，標普 500 指數漲 0.3％，費半漲逾 2%。油價上漲激勵能源股走強。

美股持續徘徊於歷史高位附近。市場分析認為近來導致股市波動的一系列因素，可能包含高估值、聯準會 (Fed) 縮表預期，以及 Delta 疫情衝擊復甦力道等，華爾街大型銀行擔憂，美股恐面臨回調風險。

經濟數據面，美國公布 8 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.7%，年增 8.3%，年增幅寫 2010 年 11 月以來最大；排除食品、能源等高波動因素後，核心 PPI 月增 0.6%，年增 6.7%，均高於市場預期，顯示供應鏈和勞動力緊縮情況持續帶來物價壓力，推動通膨上揚。

睽違將近 7 個月後，拜登和習近平終於在週五進行首度通話，電話會議強調，美中在關鍵政策問題上仍存大量分歧，但據中國方面消息稱，雙方同意繼續保持溝通管道暢通，市場將持續關注美中貿易緊張是否有機會緩解。

截稿前，10 年期美債殖利率漲至 1.328％，美元指數小幅下跌。

大宗商品部分，颶風艾達 (Ida) 引發美國原油供應緊張，帶動國際油價漲逾 2%，截稿前，布蘭特原油期貨報每桶 73.03 美元，西德州中質原油報每桶 69.81 美元

受油價上漲激勵，埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 與西方石油 (OXY-US) 等能源股開盤走高。

截至台北時間週五 (10 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 86.13 點或 0.25%，暫報 34965.51 點
  • 那斯達克綜合指數上漲 82.13 點或 0.54%，暫報 15330.39 點
  • 標普 500 指數上漲 15.42 點或 0.34%，暫報 4508.70 點
  • 費半上漲 68.20 點或 2.01%，暫報 3459.03 點
  • 台積電 ADR 上漲 1.21% 至每股 124.17 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 1.328%
  • 紐約輕原油上漲 2.45％ 至每桶 69.81 美元
  • 布蘭特原油上漲 2.21% 至每桶 73.03 美元
  • 黃金下跌 0.16% 至每盎司 1797.20 美元
  • 美元指數下跌至 92.44
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

豐田汽車 (TM-US) 早盤上漲 0.04％，至 180.07 美元

豐田汽車週五 (10 日) 表示，東南亞疫情擴大，加上晶片缺貨問題依舊難解，9 月和 10 月總計將減產 40 萬輛，年產量將下滑至約 900 萬輛。

富國銀行 (WFC-US) 早盤上漲 1.31％，至 44.92 美元

因未按監管機構要求解決先前的抵押貸款業務問題，美國貨幣監理署宣布對富國銀行處以 2.5 億美元罰款，富國銀行也

Affirm Holdings(AFRM-US) 早盤上漲 17.35％，至 108.03 美元

提供「先買後付」服務的金融支付新創業務 Affirm Holdings 週四公布最新營收較去年同期大幅增長，且擊敗市場預期，雖然轉盈為虧，但 GMV 和活躍消費者數均翻倍成長，活躍商家數量更暴增 5 倍多。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 8 月核心 PPI 年增率報 6.3％，預期 6.6%，前值 6.2%
  • 美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.6％，前值 1.0%
藍：美國核心PPI年增率，綠：美國核心PPI月增率 (圖：Zerohedge)
藍：美國核心 PPI 年增率，綠：美國核心 PPI 月增率 (圖：Zerohedge)
  • 台北時間 22:00 將公布美國 7 月批發庫存月增率終值，預期 0.6%，前值 0.6%
華爾街分析：

針對美中電話會談，Bannockburn Global 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，雙方暌違 7 個月來的首度對話可能激起風險情緒，這有助於提振股市，並打壓美元在內等主要貨幣。

道明證券 (TD Securities) 外匯策略師 Mark McCormick 說，從本週的最新評論來看，Fed 似乎將於今年稍晚縮減股債，既使全球貨幣政策傾向變得沒那麼寬鬆，但金融條件仍舊寬鬆，這限制了美元的上行空間。

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