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Fed官員去年頻繁進出股市遭非議 改革聲音漸起

鉅亨網編譯余曉惠
Fed官員去年頻繁進出股市遭非議 改革聲音漸起 (圖:AFP)
Fed官員去年頻繁進出股市遭非議 改革聲音漸起 (圖:AFP)
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Fed美股聯準會改革交易道德

兩名聯邦準備銀行總裁的股市交易紀錄在本周引發道德爭議，資料顯示去年在聯準會 (Fed) 強力挹注經濟、美股大漲期間，他們都活躍於股市，有不少金額龐大的交易。儘管兩人已承諾出清持股，但 Fed 批評者仍把握機會要求改革。

兩位官員是達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan)、波士頓聯準銀總裁羅森格倫 (Eric Rosengren)，他們的交易都符合 Fed 行為守則，但一些觀察家和國會議員仍主張這麼做構成利益衝突。

美國大眾民主中心 Fed Up Campaign 主任 Benjamin Dulchin 說：「個股交易先擺一旁。問題在於聯準銀行總裁手握決定我國貨幣政策的權力，卻把個人利益建立在大企業的成功上。」該組織要求 Fed 更重視美國勞工聲音。

卡普蘭和羅森格倫周四不約而同發布聲明，表示將在 9 月底前賣掉手中所有持股，而且任內不再經手股票交易。

資料顯示，卡普蘭去年有好幾筆金額超過 100 萬美元的股票交易，主要持股包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、馬拉松石油公司 (MRO-US) 等。羅森格倫曾公開警告商用不動產過熱風險，但去年卻投資四家不動產投資信託 (REIT)。

Fed 官員必須遵守一些規定，包括不能在 Fed 開會前的敏感時間點交易股票、不能持有銀行或密集投資金融業的共同基金，也不能在買進股票 30 天內就轉手賣出。

Fed 官員行為守則的措辭更廣泛，要求所有人避免「可能導致實際利益衝突、或避免這種風險的情況」。

聯準銀行總裁的財務資訊每年都會公開，但 2020 年美股因為 Fed 的非常規措施而飆漲，讓這一年的股票交易格外受到眾人關注。

一些觀察家主張，Fed 某些規定或許到了該審視的時候。布魯金斯研究所資深研究員 Aron Klein 說：「針對區域聯準銀行總裁個人行為的監督，顯然已經受到破壞。」

長期疾呼 Fed 加強金融監管的美國參議員華倫 (Elizabeth Warren) 說，Fed 官員不應該被允許交易。她周五在推特上發文說：「我把說過的話再說一遍，國會成員和高級政府官員，都不應該獲准交易或持有股票。就這麼簡單。」

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