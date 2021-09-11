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運價狂飆+一櫃難求 中國出口壓力大

鉅亨網新聞中心
運價狂飆+一櫃難求 中國出口壓力大。(圖:AFP)
運價狂飆+一櫃難求 中國出口壓力大。(圖:AFP)
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貨櫃缺櫃中國出口海運

全球疫情反覆使供應鏈緊張、歐美需求旺盛，卻遇上港口堵塞貨櫃回流緩慢，導致海運價狂飆，出口企業「一櫃難求」的現象，恐衝擊未來中國出口表現。

上海航交所公布周五 (10 日) 公布最新 SCFI 綜合指數，較上周攀升 65.51 點至 4568.16 點，再創新高；三大遠程航線同步上漲，美東線和美西線運價均續創高，歐洲線也呈現連 2 彈。

儘管運價狂飆，中國企業仍一櫃難求，主因有三。

一是，歐美經濟逐漸恢復，加上刺激政策的推動，需求恢復快速，企業加強拉貨推升中國出口量，貨櫃箱需求大增；此外，新興市場受疫情影響，產能來不及恢復，促此企業轉單中國，加深貨櫃需求。

二是，航運公司基於成本靠量，選擇採用小型船舶運輸或多家公司聯合運輸等方式返程，進而造成中國境內貨櫃箱回流放緩、海外貨櫃堆積等問題。

此外，歐美聖誕節用品在 6-8 月訂單集中出貨，加劇船舶倉位緊張，缺櫃進一步惡化。

三是，美歐港口普遍有設備老舊、工人不足等問題，造成海運船舶堵塞、卸載時間延長，也使大量的貨櫃滯留。而大量堆疊的貨櫃阻礙場內運輸，使港口作業效率大減。

運價飛漲，即使有錢也無貨櫃可用的窘境，可能衝擊未來中國的出口表現。多數企業反映部分訂單因運輸困難導致產品積壓嚴重，倉儲費、運輸費不斷擠壓利潤；部分企業已開始拒絕或推遲海外新訂單。

此外，大宗商品漲價也加重出口企業成本、侵害企業利潤，降低企業接訂單意願。中國新出口訂單指數已連續 5 個月下滑，預計隨著外需支撐作用減弱、以及產能替代效應消退，中國明年存有壓力。

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