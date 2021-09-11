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哄抬汽車晶片價格 中國開罰3經銷

鉅亨網編輯江泰傑
哄抬汽車晶片價格 中國開罰3經銷(圖片:AFP)
哄抬汽車晶片價格 中國開罰3經銷(圖片:AFP)
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中國汽車晶片人民幣

周六 (11 日) 陸媒報導指出，中國市場監管總局依法對上海鍥特電子、上海誠勝實業、深圳市譽暢科技等 3 家汽車晶片經銷商，各處人民幣 250 萬元罰款，主要因為哄抬汽車晶片價格。

中國市場監管總局指出，這 3 家企業大幅漲價銷售部分汽車晶片，以進價不到人民幣 10 元的晶片，再以人民幣 400 多元的高價銷售，漲幅達 40 倍。在一般供需平衡交易條件下，汽車晶片貿易商的漲價區間一般為 7%～10%。

汽車晶片是汽車製造業的重要零組件之一，今年上半年，受到全球汽車晶片供給嚴重不足影響，中國汽車晶片出現供需失衡。

(圖片:AFP)
(圖片: AFP)

針對部分汽車晶片價格大幅上漲問題，中國市場監管總局在 8 月已成立專案小組，加強價格監控。在調查後發現，有廠商惡意搶購晶片囤積、哄抬價格，造成部分汽車晶片價格持續上漲，嚴重影響汽車產業秩序。

中國市場監管總局指出，被處罰的 3 家經銷商利用汽車晶片供需失衡，在採購價格基本穩定的情況下，大幅加價收購汽車晶片，使下游汽車零組件廠因無晶片可用，面臨違約賠償的風險，不得不接受該 3 家經銷商的高額報價。

中國市場監管總局稱此 3 家經銷商製造產品供應緊張氣氛，致使零組件製造商、車廠出現恐慌性備貨，擴大供需失衡問題，推動價格急漲，擾亂市場秩序。
 

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