虹光產品組合轉佳 全年營運目標轉盈

影印設備廠虹光 (2380-TW) 受惠列表機布局中國市場有成，加上毛利較佳的客製化事務機產品出貨暢旺，今年營收倍數成長，隨著內部營運體質逐步改善，全年虧損有望大幅收斂、拚轉盈。

虹光表示，影像掃描器市場已進入紅海市場，產業競爭相當激烈，營運沉寂多年，自去年底研發出多功能列表機後，中國客戶拉貨動能非常強勁，帶動今年營收大幅成長。

虹光看好，目前營運重心擺在中國市場，其中，多功能列表機除了可賺取單次機器費用外，後續還有耗材營收貢獻，另外，客製化影像掃描器，毛利比列表機高，近期客戶下單狀況也不錯，帶動產品組合轉佳。

虹光今年前 8 月營收 19.99 億元，年增 119.69%，已超越去年、前年全年營收，法人看好，虹光產品組合調整後，加上營運體質獲得改善，若後續未受到嚴重缺料影響，全年營運有望轉盈。

虹光為充實營運資金、償還銀行借款及因應未來發展資金需求，辦理私募增資 8740 萬元，並引進策略性投資人台灣光罩。

虹光解釋，光罩集團內有晶圓代工服務業務、光罩及封裝業務，主要客戶是晶圓代工業者，而公司有開發 ASIC IC 需要投片，因此雙方啟動策略合作，不過目前仍處於初期討論階段，尚未有實際合作項目。