急跌後機構集體轉空，中小戶「無懼」加碼做多 | CFTC COT 加密貨幣持倉週報

撰文：7

擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

9 月 11 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（9 月 1 日-9 月 7 日），這個統計週期非常有趣，行情在前六個交易日內單邊上漲積累的漲幅在週期內的最後一個交易日被「付諸一炬」，9 月 7 日當天市場走出了一波相當極端的下跌表現，盤中比特幣一度跌逾 10000 美元，直接導致過去一段時間保持的盤面偏強格局遭到破壞，而這基本可以說是 5·19 大跌以後市場遭遇的最極端的瀑布式回調。不過考慮到這一市場變化發生在統計週期的最後一個交易日，所以各類賬戶究竟有沒有做出非常迅速的風控反應，亦或者說在大跌發生之前是否有偏空的調倉準備，將是本期週報的關鍵看點。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 6362 張反彈至 6659 張，該數值自上一統計週期內創出的近 71 周低點反彈，不過反彈數值並不是很大，總持倉量仍然保持在一個相對剋制的狀況之中，而前一統計週期內已經出現的大幅減倉所削減的倉位並沒有在最新統計週期內因爲持倉數據的些許反彈遭到填平，所以該數值雖然有所上漲，但是不太適合做簡單的看多解讀。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 326 張回落至 302 張，空頭頭寸自 139 張進一步上漲至 161 張，多空雙向（已對沖）持倉自 58 張回落至 44 張，經銷商賬戶在最新統計週期內進行了明確的淨空調倉，這類賬戶在上一統計週期進行倉位增持之前也保持着偏空的態度，可以認爲大型機構的謹慎在這輪大跌發生前爲其提供了相當好的保護墊，而最新統計週期內的淨空調倉進一步鞏固了這種偏空的態度。





資管機構持倉多頭頭寸自 702 張下降至 621 張，該數值自 33 周高點回落，並直接創出近 6 周新低，空頭頭寸自 370 張上升至 378 張，雙向持倉保持 9 張不變。資管機構在最新統計週期內同樣進行了淨空調倉，這類賬戶在上一統計週期的多空同步增持中已經戰略出的追漲態度軟化信號在最新統計週期內被鞏固並放大。

由此，兩類大型機構對於比特幣均祭出了偏空的解讀及應對，機構投資者的「默契」實際上已經爲短期的進一步發展拉響了防空警報。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1810 張下降至 1684 張，在上週創出 26 周低點後，在最新統計週期內再度大幅下降，直接創出近 75 周新低，已經幾乎降回至去年 3·12 暴跌後的水平，空頭頭寸自 4797 張反彈至 4990 張，雙向持倉自 151 張反彈至 182 張。槓桿基金在最新統計週期內同樣進行了淨空調倉，其中多頭頭寸直接遭削減至近 75 周新低的表現值得持續關注，這類賬戶在過去一段時間內一直保持中立偏空的態度，最新統計週期內市場的表現會否導致槓桿基金徹底投入空方懷抱，將取決於這類賬戶未來幾周的調倉表現。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1586 張反彈至 1923 張，空頭頭寸自 247 張下降至 210 張，雙向持倉自 0 張回升至 44 張。大戶賬戶在最新統計週期內一反上述多類投資者的選擇，進行了態度堅定的淨多調倉，作爲在最近這輪上漲過程中追漲態度最爲堅定的的一類賬戶，大戶在價格已經出現大跌的情況下逆勢加倉，進一步鞏固了其看漲後市的預期。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1720 張反彈至 1850 張，空頭頭寸自 591 張反彈至 641 張。散戶賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，統計週期末端的跳水回調並沒有在相對單調的結果數據上帶來太多影響，散戶仍沉浸因爲最新統計週期前半段的單邊上漲所鑄就的樂觀氛圍之中。





CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 14637 張上漲至 22540 張，該數值大幅上漲，迅速擺脫了近幾個月的低點水平。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 0 張大漲至 1860 張，大幅度刷新了歷史高點水平，空頭頭寸自 231 張清零，多空雙向（已對沖）持倉保持 0 張不變。大型機構進行了前所未見的大幅加倉，不同於標準合約的淨空調倉表現，大型機構在微型合約上進行了淨多調倉，不過對於大型機構來說，這一動作算是一個比較清晰的風險對沖選擇，並不應該解讀爲偏多的指向信號。





資管機構持倉多頭頭寸自 78 張微升至 79 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 4361 張大漲至 9052 張，空頭頭寸自 10933 張同步大漲至 18951 張，該數值創出近 15 周新高，雙向持倉自 2054 張下降至 1499 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，而且增持幅度相當可觀，這也是最新統計週期內總持倉量大幅上漲的主要原因。而綜合這類賬戶在標準合約中的調倉表現，這類賬戶整體上仍然保持着偏空的態度。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 3112 張上漲至 4098 張，空頭頭寸自 312 張同步大幅上漲至 924 張，雙向持倉自 362 張進一步上漲至 499 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，同樣不影響這類賬戶在標準合約上表達出的偏多態度，這與這類賬戶在上一統計週期內呈現的偏空姿態有明顯不同，因此這一變化值得重點關注，大戶在價格已經出現大幅回落的情況下重拾看漲態度，是否是對於大跌的滯後反應，在下一期週報中應該持續關注。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 4670 張上漲至 5453 張，空頭頭寸自 745 張下降至 667 張。散戶在最新統計週期內進行了淨多調倉，與標準合約相對模糊的態度不同，散戶在微型合約中的看漲態度可以「採用」，不過同樣需要在下一週期關注是否會對此前的急跌做滯後反應。





CME 以太坊期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 4029 張上升至 4272 張，再度刷新歷史高點水平，以太坊合約的市場熱度繼續走高。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸保持 118 張這一歷史高點水平不變，空頭頭寸自 149 張回落至 99 張，多空雙向（已對沖）持倉自 0 張上漲至 59 張。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了偏多調倉，其中多頭頭寸繼續保持在歷史高點水平，考慮到統計週期末段以太坊同樣出現了大幅下跌，而大型機構作爲足夠成熟的一類賬戶，進行明顯滯後反應的可能性不高，所以可以理解爲這類賬戶對於以太坊的後市的看漲態度相當明確。





資管機構持倉多頭頭寸保持 57 張不變，空頭頭寸自 58 張下降至 30 張，雙向持倉保持 0 張不變。資管機構重回淨多的狀況，調倉思路與經銷商賬戶基本一致，對於後市同樣轉回到了偏多的態度之中。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1093 張微降至 1088 張，空頭頭寸自 3366 張上升至 3626 張，雙向持倉自 96 張上升至 133 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了淨空調倉，這類賬戶對於以太坊的偏空態度進一步鞏固。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1193 張上升至 1377 張，創歷史新高，空頭頭寸自 30 張回落至 28 張，雙向持倉自 28 張下降至 2 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了淨多調倉，多頭頭寸再度刷新歷史高點的同時，淨多優勢進一步放大，大戶對於以太坊後市的看漲態度愈發明確。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1444 張微降至 1438 張，空頭頭寸自 302 張同步下降至 295 張。散戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，不過由於調倉幅度不大，因此並不存在明顯的多空偏好。



