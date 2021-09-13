新冠藥物有望 日股一支獨秀

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國數據好壞參半，美中再次展開對話，但傳出美將對中國補貼行為發起新調查，股市因而震盪下跌，美股下跌 1.7%；

2. 歐元區第二季 GDP 成長優於預期，歐洲央行決議在第四季開始調整購債速度，德國將於 9/26 舉行國會大選，民調顯示政局可能出現變化，利多消息使得歐洲股市相較全球抗跌，單週下跌 0.8 %；

3. 上週日本首相菅義偉宣布將卸任，加上新冠肺炎治療藥物出現曙光等好消息，刺激日本股市大漲 4.3%。

新興市場

1. 中國經濟數據出現利多，8 月份出口年增率由 18.5% 升至 23.1，且消費者物價指數下降，中國股市上漲 1.0%；

2. 巴西總統發起示威行動，儘管後續改口，但政治不確定因素引起拉美股市下跌 2.7%。

債券市場

1. 雖然歐洲與澳洲央行宣布將調降購債規模，但受到股市避險買盤推升，全球政府債券上漲 0.2%；

2. 主要國家央行貨幣政策轉向幅度較市場預期小，高息債券利差收斂，全球高收益債券上漲 0.4%，新興市場債券則上漲 0.6%。

原物料、匯率

1. 避險情緒推升美元指數上漲，面對許多國家貨幣政策將逐步恢復正常化，黃金動能減弱下跌 2.2%；

2. 墨西哥灣原油生產仍受颶風影響，大部分關閉生產狀態，中國首次釋放戰略儲備原油，壓縮石油價格漲幅，油價上漲 0.7%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/9/13（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/9/10）

資料來源: Bloomberg，2021/9/13（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/9/10）

三大市場關鍵事件及分析

1. 日本首相將換人，安倍政策可望延續

日本首相菅義偉表示不會尋求連任，市場預期下任首相將採取更激烈的財政刺激政策與寬鬆貨幣政策，激勵日本股市上漲。從實際經濟數據來看，下任首相延續安倍政策的機率較高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/9/8。

2. 美國勞動市場準備迎接生力軍

美國受到疫情影響而推出的臨時失業津貼已經到期，影響人數超過 900 萬人，可望為勞動市場帶來活水，進而舒緩供應鏈緊繃的問題。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/9/9。

3. 歐央 Q4 減緩購債，鴿派退場令債市鬆一口氣

歐央 9 日決議第 4 季將減緩購債規模，但持續實施到明年 3 月，必要時也將延長。市場預估購債規模將由目前的每月 800 億歐元，減緩至 600-700 億歐元，南歐國家利率由近期高點回落。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/9/11。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/9/8。

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