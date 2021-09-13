二大航商凍漲運價 法人看市況無虞

全球第三大海運業者達飛 (CMACGM) 與第五大航商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 陸續宣布凍漲，市場高度關注運價變化，對此，國內法人認為，大型航商運價凍漲，不影響全球貨櫃航運供不應求市況，運價續創新高將持續反映在航商 10-11 月營收，預料第四季有望成為航運業獲利高峰。

達飛宣布凍漲即期運價至明年 2 月 1 日，隨後，赫伯羅德也宣布跟進，此為考量即期運費已經見頂。

法人解讀，即將進入第四季貨櫃海運淡季，依過去經驗運價會跌，若不跌僅是止漲，而若運價漲勢持續，長期展望即無疑慮。

法人指出，在這波貨櫃運價大漲過程中，全球第四大貨櫃航商中遠與現代商船均有類似達飛的動作，其中，中遠曾單獨對中國出口商提供高額折扣的運價，呼應中國官方政策，現代商船也曾因應韓國政府呼籲對韓國出口商給予優惠。

法人建議後續可觀察 2 個方向，包含其他航商跟進狀況，若陸續有多家大型航商跟進，則顯示下游客戶確實已出現明顯壓力；以及實際現貨運價走勢變化。

航商宣示實際上對全球貨櫃航運供不應求沒有影響，供需面的變化還是來自季節性需求強弱。

上海航交所上周五公布最新 SCFI 綜合指數，較前一周續漲 65.51 點至 4568.16 點，續創新高，三大遠程航線同步上漲，美東線和美西線運價均續創高。

法人指出，9 月運價持續衝高，將反映在航商 10-11 月的營收數據，仍可合理推估第四季有望成為航運業者的單季獲利高峰。