鉅亨基金狂歡節將登場 10大品牌定期定額十年零手續費

又到了百貨週年慶開跑時刻，各大基金銷售平台年度盛大的歡慶活動也開始倒數計時。由「鉅亨買基金」首創的「基金狂歡節」活動今年將打頭陣，10 大熱門品牌系列基金定期定額享 10 年免手續費優惠，從 9 月 22 日起跑後一路狂歡到今年底，投資人可善加利用。

「鉅亨買基金」創辦的「基金狂歡節」今年邁入第五屆，今年度的活動定名為「十全十美、感謝有你」，只要在 9 月 22 日至 12 月 31 日的活動期間內，以定期定額新申購 10 大境內外知名品牌基金，包括聯博、安聯、貝萊德、摩根、摩根士丹利、統一、新光、野村、群益、凱基等系列基金，可享有長達 10 年的定期定額免手續費優惠。

此外，鉅亨買基金也加碼開戶優惠，從 9 月 14 日起到 12 月 20 日內完成開戶，除了平台原先贈送的 3 筆定期定額終身零手續費，另外再加碼送 5 筆單筆零手續費，開戶優惠則是全平台基金皆可適用。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近幾年國人的理財自主性越來越高，加上疫情對金融交易數位化的推波助瀾，投資人使用基金平台交易已成趨勢。根據「鉅亨買基金」統計，平台近一年開戶數與申購量分別比前一年成長 100% 及 80%，其中境內基金今年前八個月的申購金額較去年同期更大幅成長 3 倍。為了感謝投資人對平台的肯定，特別將今年的「基金狂歡節」定名為「十全十美、感謝有你」，並將活動期間拉長至一季，除了即將登場的開戶優惠及 10 大基金品牌定期定額 10 年免手續費，活動期間還陸續有加碼活動，一波接著一波的優惠驚喜，期望能嘉惠更多客戶。

目前國內外仍持續受到新種病毒的肆虐，投資市場也受影響而波動加大，張榮仁認為，由於全球經濟持續復甦情況並未改變，因此當市場拉回時更應進場佈局，而波動加大的市場更適宜採定期定額方式投資。根據「鉅亨買基金」統計，從 1927 年以來，任何一個月進場買美股並持有五年，正報酬機率為 79.1%；若改用每個月定期定額扣款，正報酬機率將升高至 82.7%。若時間換成避開大蕭條與二次世界大戰的 1945 年以來，兩者正報酬率機率分別為 83.8% 與 88.2%，無論哪個年份開始，定期定額扣款方式都較單次進場更能提高正報酬的機率。投資人可趁此波優惠方案進場佈局，把握市場獲利先機。