蘋果手機取消隨附配件變相漲價？消基會函請公平會調查

歐盟近年致力推動手機與其他電器裝置的充電器規格整合，以減少電子垃圾，蘋果去年 10 月破天荒宣布，iPhone 12 不再附隨電源轉接器 (充電器) 與有線耳機，消基會認為，雖然著眼環保之利益，但卻犧牲手機用戶應有的消費權益，蘋果不僅未盡完善，甚至有變相漲價之嫌，將函請公平會調查。

消基會今 (13) 日召開記者會指出，蘋果歷來於新機售出時，商品包裝盒一律附隨第一代 5W 充電套組 (USB 對 Lightning 連接線、USB 電源轉接器) 以及 Lightning 有線耳機，以供應手機的正常功能。2019 年 9 月，蘋果發售 iPhone 11 系列，附隨配件為第二代 18W 充電器套組，以匹配該系列手機強打的電池快充功能。

然而，2020 年 10 月 16 日起，蘋果斷然取消充電器與有線耳機隨盒政策，就連第一代 5W USB 電源轉接器也不再附隨，僅配置 USB-C 對 Lightning 連接線。消基會指出，這導致暫別 Android 手機、轉而擁抱 iPhone 12 系列的新果粉，因舊有手機配件無法相容於蘋果手機 Lightning 接口，需再掏腰包加購各 590 元的 20W USB-C 電源轉接器及 Lightning 有線耳機，形同雙重剝削。

對於舊果粉來說，同樣得為 iPhone 12 宣稱的內建電池快充功能付出金錢代價。那些持有 iPhone 8 到 XR、XS 系列，跨代升級為 iPhone 12 的舊果粉，雖可透過第一代 5W 充電套組維持手機功能運作，卻無法立刻享受快充效能，除非自行加購 20W 充電器，否則快充功能純粹是看得到、吃不到的廣告名詞。

消基會質疑，蘋果取消手機附隨充電器與有線耳機政策，勢必減少可觀的製造成本，是否合理反映於手機售價上，蘋果並未對此具體說明，反而以環保為由，取消手機使用的必要配件，令消費者的權益受到減損。基於消費者保護原則的資訊揭露責任，蘋果也未公開說明，似乎未對市場做出好的示範。

消基會指出，蘋果擁有全球 9 億以上的活躍用戶，長期主宰高階手機市場，從過去經驗可見，該公司持續透過 Lightning 接口與特殊規格配件，壟斷市場銷售、賺取第三方業者生產蘋果手機配件的高價授權金，此外，也採取改變商品盒裝配件來影響用戶使用習慣，如今取消附贈 USB 電源轉接器及有線耳機，不排除是為推動第三代充電器或提升無線充電裝置使用率，創造 AirPods 藍芽耳機的銷售目的。

消基會呼籲蘋果，在 iPhone13 新機上市期間，重新思考並推出兼具環保與消費者權益的配件政策，妥適針對新舊果粉用戶，提供功能足以正常運作且不應減損手機最佳效能的充電套組及耳機配件，以保障消費者的權利。此外，蘋果也應將成本合理反應於手機售價，讓民眾知悉資訊。

