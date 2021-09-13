台股收黑量能創今年次低 三大法人賣超39.53億元

台股今 (13) 日震盪走跌，一度失守季線，雖然新 iPhone 本周即將亮相，但蘋概股表現不給力，金融、鋼鐵、水泥等族群接棒撐盤，終場指數仍下跌 28 點，收在 17446 點，成交值 2526.95 億元，創今年次低紀錄，外資再度轉賣，三大法人合計賣超 39.53 億元。

觀察法人籌碼變動，外資上周五才買超近 150 億元後，今天又反手賣超 32.75 億元；投信持續買超 1.23 億元；自營商則賣超 7.99 億元，三大法人合計賣超 39.53 億元。

台積電今天震盪走低，終場跌逾 1%，收在 615 元，失守短均；聯電翻黑下挫逾 2%，收 66.8 元；世界先進開盤後衝上新天價 177 元，隨即湧現賣壓，重摔逾 6%，收 162 元。電子股委靡不振，鴻海、日月光投控、台達電、聯詠、研華等，跌勢都相當重。

PA 三雄今天賣壓沉重，穩懋 8 月營收繳出佳績，但外資認為，近期動能受制於中國 5G 基地台需求調整，上檔空間有限，評級下修到「中立」，今日股價應聲下跌約 4.5%，宏捷科、全新連袂重挫 4%。

富邦金控累計前 8 月稅前獲利衝破 1400 億元，每股賺 11.69 元，與純益同創新高，在買盤追捧下，今天放量大漲逾半根停板，一度衝上 82.2 元，終場收 81.4 元，收復所有均線，國泰金、台新金等也有 1% 以上的漲幅。

中鋼周四將開出 10 月、第四季盤價，法人看好旺季需求更加強勁，預期上漲機率高，帶動中鋼今日股價漲逾 2%，站上 40 元關卡，創波段新高，東和鋼鐵、中鋼構、豐興、海光、彰源等鋼鐵股漲勢也相當凌厲。此外，中國雨季結束，水泥價格逐漸回升，台泥、亞泥今天吸引資金青睞，股價勁揚逾 2%，信大、嘉泥也大漲逾半根停板。