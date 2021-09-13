 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

久元測試代工、設備業務需求滿 將規劃新一輪擴產

鉅亨網記者魏志豪 台北
久元測試代工、設備業務需求滿 將規劃新一輪擴產。(圖:AFP)
久元測試代工、設備業務需求滿 將規劃新一輪擴產。(圖:AFP)
Tag
半導體測試產能稼動率

封測廠久元 (6261-TW) 受惠半導體測試市況熱絡，測試代工、自製設備兩大產品需求強勁，尤其測試代工隨著晶片產出量增加、中小型 IC 設計客戶積極包機，久元也規劃新一輪擴產。

久元表示，測試代工自去年底開始，受惠各類晶片包括 PC 週邊 IC、MCU、MEMS、混合訊號、RF、SOC 等晶片供不應求，上半年已調漲價格 5-10%，至今測試產能維持滿載，預期下半年業務將再優於上半年。

此外，久元客戶為確保產能穩定，也採包機模式，雙方簽訂一年合約，不僅可滿足客戶需求，也保障設備稼動率，加上現今晶圓代工廠的產出量不斷增加，久元也擬定資本支出計畫，啟動新一輪成長動能。

久元自製設備也有斬獲，近兩年藉由調整銷售策略，從先前透過通路銷售，改為自營銷售，打入台灣、中國各大封測廠，隨著耕耘效益顯現，上半年自製設備銷售金額高達 7 億元，較去年同期的 2.6 億元逾倍數成長。

尤其自製設備為高毛利產品，隨著產品組合優化，久元第二季毛利率攀升至 43.3%，創下 10 年來新高，法人看好，久元在設備需求帶動下，毛利率 40% 將成為未來新常態。

久元 8 月受揚州廠停工影響，RFID 代工出貨受阻，由於該廠月營收貢獻約 4000 萬元，也影響營收較 7 月下滑，約 4.39 億元，月減 10.92%，年增 68.27%，9 月隨著揚州廠正式復工，營收也可望重返過往水準。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
久元6261
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞