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全力備戰後疫情時代 2021年全球資本支出年增率估創13年新高

鉅亨網編譯林薏禎
全力備戰後疫情時代 2021年全球資本支出年增率估創13年新高 (圖：AFP)
全力備戰後疫情時代 2021年全球資本支出年增率估創13年新高 (圖：AFP)
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資本支出新冠半導體零售設備運輸增長

全球面臨供應短缺之際，各行各業都在積極擴大資本支出，為後疫情時代全力備戰。標普全球評級 (S&P Global Ratings) 預計，今年全球資本支出 (Capex) 估增長 13%，可望寫下 13 年新高。

標普全球評級數據顯示，在各產業齊力推動下，今年全球企業資本支出 (Capex) 估將增長 13%，尤其是半導體、零售、軟體和運輸業。摩根士丹利經濟學家更預計，全球投資將在今年底達到疫情前水平的 115%，明年底達 121%。

標普全球評級預估，今年全球非金融業資本支出年增率估達13%，創2008年來新高 (圖：Bloomberg)
標普全球評級預估，今年全球非金融業資本支出年增率估達 13%，創 2008 年來新高 (圖：Bloomberg)

在供應面，疫情導致產能受限，迫使企業投入大量資金興建生產設施，潔淨能源趨勢則刺激企業對電動車、電池與替代性能源的支出，晶片荒危機也引發全球半導體投資熱潮；在需求面，既使 Delta 變種病毒為經濟復甦蒙上不確定性，積壓的消費者支出讓企業高層相信，投入大量資本支出是值得的。

野村 (Nomura) 全球市場研究主管 Rob Subbaraman 表示，對長期增長來說，商業投資復甦非常重要，因為資本積累 (capital accumulation) 是帶動生產力成長的關鍵。他進一步表示，一旦政策刺激效果退去，全球成長必須由商業投資和結構改革來支撐。

摩根大通 (JPMotgan)(小摩) 一項全球資本支出指標顯示，既使本季設備投資稍微降溫，但仍增長 6.6%，小摩經濟學家表示，企業持續投資的證據支持了一項觀點，即近期經濟不利因素帶來的影響有望消退。

從新興市場到企業巨頭，全球資本支出增長的例子相當多。舉例來說，以泡麵起家的尼泊爾食品集團 Chaudhary Group 目前正在拓展埃及市場，並投入千萬美元在當地設立新廠，未來更瞄準非洲與拉丁美洲市場的發展機會，全球零售巨頭沃爾瑪也在年初表示，今年估注資約 140 億美元於供應鏈、自動化和科技等領域。

彭博引用數據顯示，截至今年 Q2 的一年內，美國設備、軟體等方面的企業支出按年率計算平均增長 13.4%，為 1984 年以來最高，且過去一年光是設備支出平均就增長 14.4%，較 2009-2019 年期間的平均增長率高出 2 倍多。

標普全球預估各區域市場、產業類別資本支出年增率 (圖：Bloomberg)
標普全球預估各區域市場、產業類別資本支出年增率 (圖：Bloomberg)

此外，歐洲市場也將迎來資本支出激增的狀況。標普全球評級預計，2021 年歐洲企業資本支出估增長 16.6%，有望寫下 2006 年以來最佳年度表現。

居家上班帶動的數位經濟，進一步推升半導體需求，在供應短缺情況下，晶片荒正在重塑整個產業的投資結構。

亞洲市場方面，南韓政府計劃未來十年內斥資約 4,500 億美元，以三星電子和 SK 海力士為首，打造全球最大晶片生產基地。

除了為當前會計年度預留的 700 億日圓 (約 6.37 億美元) 支出外，日本的羅姆半導體集團 (Rohm Semiconductor) 還計畫下一會計年度繼續投入大量資金於資本支出，執行長松本功 (Isao Matsumoto) 此前上月受訪時認為，為了分散疫情帶來風險，該公司計畫廣設製造基地，並稱除非先發制人，否則可能為時已晚。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)

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