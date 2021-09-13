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第三劑疫苗施打為時過早 莫德納等疫苗股齊跌

鉅亨網編譯段智恆
第三劑疫苗施打為時過早 莫德納等疫苗股齊跌(圖片：AFP)
第三劑疫苗施打為時過早 莫德納等疫苗股齊跌(圖片：AFP)
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新冠疫苗莫德納輝瑞BioNTechNovavax第三劑刺胳針變種病毒免疫力FDA

巴隆周刊周一（13 日）報導，醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的一篇文章指出，大部分人沒有接種第三劑疫苗的必要後，莫德納、輝瑞與 BioNTech、Novavax 等疫苗股價齊跌。

在周一早盤交易中，莫德納 (MRNA-US) 下跌 4.92%，每股暫報 427.29 美元、輝瑞 (PFE-US) 下跌 2.28%，每股暫報 44.55 美元、BioNTech(BNTX-US) 下跌 6.30%，每股暫報 327.35 美元、Novavax(NVAX-US) 下跌 3.79%，每股暫報 233.01 美元

刺胳針的文章是針對臨床實驗數據與實際疫苗療效審查得出的結論，包括美國食品藥物管理局（FDA）疫苗研究與審查辦公室主任 Marion Gruber 在內的作者認為，即使隨著時間推移，疫苗對抗病毒的效力會下降，但沒有證據表明疫苗會失去預防嚴重疾病的能力。

科學家們在文章中寫到：「現有的數據顯示沒有必要為一般民眾施打第三劑疫苗，接種兩劑疫苗後對嚴重疾病的抵抗力仍高。目前疫情流行的階段，廣泛施打第三劑是不合適的。」

不過，科學家們也表示，如果疫苗產生的免疫力進一步減弱，或者出現免疫疫苗的新變種病毒，屆時一般大眾仍須施打第三劑疫苗。

此外，科學家們也認為，第三劑疫苗更適合免疫系統較弱者施打，因為他們在接種兩劑疫苗後無法產生足夠的免疫反應。

美國政府上月引用 FDA 公布的三項新研究表示，疫苗效果會在接種後幾個月內減弱，因此要民眾在接種第二劑輝瑞或莫德納疫苗 8 個月後，再次施打第三劑疫苗。

然而，此計畫遭到科學家與其他衛生專家批評，表示聯邦衛生官員引用的數據不足，推動第三劑疫苗接種計畫為時過早。

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