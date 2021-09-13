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〈美股盤前要聞〉民主黨提議公司稅升至26.5% 美股期貨走升

鉅亨網編譯凌郁涵
民主黨提議公司稅升至26.5% 美股期貨走升(圖片：AFP)
民主黨提議公司稅升至26.5% 美股期貨走升(圖片：AFP)
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蘋果特斯拉企業稅

美國民主黨參議員建議將公司稅調升至 26.5%。美國 10 年期公債殖利率來到 1.331%。美股期貨週一 (13 日) 走升，道瓊期貨漲 0.63%，標普 500 期貨漲 0.60%，那斯達克 100 期貨漲 0.54%。

1. 眾議院民主黨制定增稅計畫 公司稅預計調升至 26.5%

多家美國媒體報導，美國眾議院民主黨人計畫將最高公司稅率提高到 26.5%，以支付 3.5 兆美元的龐大刺激計畫。

相關人士透露，民主黨擬定的增稅計畫中，對象包括企業、富人及投資者，並打算針對加密貨幣及徵收新稅。根據初步估計，加上醫保藥品價格調整帶來的 7000 億美元收入和成本節省，新提案將帶來 2.9 兆美元的收入。

籌款委員會的提案中，民主黨人提議提高目前 21% 的公司利率到 26.5%，而非拜登尋求的 28%。資本利得稅的最高稅率將從 20% 上調至 25%，未達拜登提出的 39.6%。

2. 郭明錤：今年 iPhone 13 出貨量較同期 iPhone 12 高 10%

在 iPhone 13 即將於美國時間周二 (14 日) 發表前夕，天風國際分析師郭明錤在最新的報告中指出，預計 iPhone 13 今年出貨量將較去年同期的 iPhone 12 成長 10%。

同時，他也表示 iPhone 13 平均售價可能會因容量更大而提升。報告內容提到 iPhone 13 Pro 與 13 Pro Max 的容量選項為 128GB、256GB、512GB 與 1TB，iPhone 13 與 13 mini 的容量選項為 128GB、256GB 與 512GB。

因 iPhone 13 的平均容量提升，所以合理預期 iPhone 13 平均售價也會上升。不過，受惠於美國對華為禁令，及新設計與規格升級，iPhone 13 的 2021 年出貨量仍能比去年同期成長 10%。

3. 女股神趁反彈賣特斯拉 出售價值約 1.39 億美元持股

ARK 基金執行長 Cathie Wood 旗下 ETF 正趁著特斯拉 (TSLA-US) 股價近期的反彈，順勢在過去兩個交易日內，連續出脫部分特斯拉持股。

根據 ARK Innovation、ARK Next Generation Internet 和 ARK Autonomous Technology & Robotics 等 ETF 的每日交易更新，上述 ETF 在週三 (8 日)、週四 (9 日) 共出售逾 18 萬股特斯拉股份，按收盤價計算，總價值接近 1.39 億美元

ARK 旗下基金這波賣股約佔 ARK 持有的特斯拉股權 3%，而目前 ARK 仍持有超過 40 億美元的特斯拉股份，是特斯拉的前 20 大股東之一。

4. 特斯拉中國上調 Model Y Performance 高性能版車價

特斯拉中國週六 (11 日) 在官方微博公告，即日起，特斯拉 Model Y Performance 高性能版車型價格上調人民幣 10000 元 (約合 1552 美元) 。

根據該公告，調整後車輛起售價為人民幣 387900 元，交車期間預計落在今年第四季。

而事實上自今年 3 月開始，特斯拉每月都有進行調價，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 亦曾表示，特斯拉背後的漲價原因，主要是整個汽車業的供應鏈緊俏和原料成本壓力。

5. 不滿法院裁定需賠償蘋果損失 Epic 提起上訴

Epic Games 已就 上周五 (10 日) 針對蘋果 (AAPL-US) 的訴訟裁決提出上訴，要求美國第九巡迴上訴法院重新審理此案。

美國地區法官 Yvonne Gonzalez Rogers 所做的裁決，最為市場所關注的部分，是下令蘋果不得禁止 APP 開發商引導買家透過第三方支付平台付費，但同時法官認為，Epic 未能證明蘋果是壟斷者，並且認定 Epic Games 確實違反雙方的合約條款。

Rogers 裁定，Epic Games 必須向蘋果支付《要塞英雄 (Fortnite)》在 iOS 平台收益的 30%，相當於超過 400 萬美元金額，以及截至 11 月 1 日至判決之日，所收取的與 iOS 相關的任何收入的 30% 以及利息。

Epic 很快表達了態度，在周日提起上訴。執行長 Tim Sweeney 也在推特上發文，稱「我們將繼續戰鬥」。

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