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〈紐約匯市〉美元指數觸及兩周高點 Fed年底前縮減QE預期增強

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉美元指數觸及兩周高點 Fed年底前縮減QE預期增強 (圖:AFP)
〈紐約匯市〉美元指數觸及兩周高點 Fed年底前縮減QE預期增強 (圖:AFP)
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紐約匯市美元美元指數DXYFedTaper縮減購債QE

美元對主要貨幣周一 (13 日) 盤中觸及兩周高點，投資人認為即使疫情尚未降溫，美國聯準會 (Fed) 仍可能在年底前縮減量化寬鬆(QE)。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 盤中一度漲到 92.887，是 8 月 27 日來最高，紐約尾盤報 92.664。DXY 上周周線攀升 0.66%。

在 Fed 下周例行會議登場前，美國本周將公布一系列經濟數據，包括 8 月消費者物價指數 (CPI)、零售銷售和 9 月密大消費者信心指數，投資人將從中觀察美國通膨情勢。

外匯經紀商 IG 研究部門 DailyFX.com 資深分析師 Christopher Vecchio 說：「經濟趨於疲軟的情況下，如果本周的 CPI 居高不下，可能加重 Fed 把刺激措施正常化的壓力。」

華爾街日報周五報導，Fed 將就 11 月開始縮減購債達成共識。周一日經刊載的報導顯示，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 是希望 Fed 今年開始縮減購債的最新一員。

富國證券總經策略師 Erik Nelson 說，縮減購債是支撐近期美元的力量，「我們注意到，Fed 在溝通時，希望縮減購債和升息可以分開來談。但他們想改變市場反應，需要耐心說服和花費很多時間，目前市場對縮減購債時間表和升息時間表的預期密切相關。」

縮減 QE 代表美國將朝收緊貨幣政策邁進一步，能提振美元，而且 Fed 將減少購買的債券，流通中的美元將減少。

歐元美元周一走軟，盤中觸及 1.1770 美元的逾兩周低點，尾盤貶 0.1% 至 1.1801 美元

美元日圓攀升 0.1% 至 110 日圓美元瑞士法郎升值 0.5% 至 0.9228 瑞郎。

加密貨幣走低，比特幣下跌 2.8%，報 44,762 美元萊特幣暴漲 27.4% 之後迅速轉跌，紐約尾盤下挫 2.6% 至 180.78 美元，主因零售巨擘沃爾瑪否認稍早傳言，表示與萊特幣合作的消息是假新聞。

截至周二 (14 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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