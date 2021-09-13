 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台幣〉午盤後風雲變色 獨強變小貶收27.72元

鉅亨網新聞中心
〈台幣〉午盤後風雲變色 獨強變小貶收27.72元。(鉅亨網資料照)
〈台幣〉午盤後風雲變色 獨強變小貶收27.72元。(鉅亨網資料照)
Tag
新台幣美元匯率升值Fed

儘管美國就業市場不如預期，但 Fed 官員可能會在 9 月政策會議上就縮表達成共識，帶動美元走揚，亞幣今 (13) 日全面重貶，而新台幣早盤表現相對強勢，一度升抵 27.66 元，不過，午盤後隨著外資匯出，匯價風雲變色，轉貶 1 分，收在 27.72 元。

台股今天震盪走跌，電子股疲弱，資金轉進鋼鐵、水泥、造紙、橡膠等原物料族群，外資反手賣超台股 32 億元。新台幣美元以貶值開出，午盤前在外資匯入下，一度升值 5 分，來到 27.66 元，在亞洲貨幣中獨強。

不過，外資下午操作偏向匯出，使得新台幣美元升幅回吐，終場以 27.72 元作收，小貶 1 分，台北外匯市場成交值 7.68 億美元，元太外匯市場成交值 3.22 億美元

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數強漲 0.45%，韓元重貶 0.59%，歐元貶值 0.46%，新加坡幣、菲律賓幣分別貶值 0.32%、0.23%，人民幣貶 0.19%，日圓貶 0.14%，新台幣貶幅 0.04% 最小，相對抗跌。

Delta 病毒蔓延拖累經濟復甦腳步，但經濟學家普遍預期，不影響 Fed 在年底前縮減購債的計畫，Fed 官員可望於 9 月 21 日至 22 日的決策會議上達成協議，並暗示 11 月採取的行動。

新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞