〈商品報價〉全航線搶船 BCI飆漲14%續創12年新高

波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (13 日) 上漲 299 點，或 7.7% 至 4163 點，創 3 個月以來最大日漲幅；領漲的海岬型運費指數 (BCI) 狂飆 14.6%，衝上 12 年新高點，日租金大增逾 6000 美元，站回 5 萬美元關卡。

搶船效應發酵，帶動海岬型運費指數 (BCI) 飆漲 813 點，觸及 12 年新高 6380 點，漲幅 14.6%；平均日租金大增 6736 美元至 52908 美元。

散裝船業者表示，除了塞港與颱風導致的缺船外，近期不少航商把海岬型船改裝為貨櫃輪，因此排擠了一定的運力；而強颱風璨樹登中國，讓海岬型船的船期預計至少延誤一周以上，各航線都掀起搶船潮，推升運價暴漲。

此外，即將進入 10 月穀物運輸旺季，預期散裝船運價將會繼續上漲。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上升 99 點，或 2.75% 至 3694 點；平均日租金增加 893 美元至 33249 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 10 點，或 0.32% 至 3180 點。

國際鐵礦砂部分，市場預期中國將加重限鋼力道，天津港進口價續跌 4.78% 至 122.6 美元；連續月紐約鐵礦石下挫 4.07% 至 124.06 美元。

花旗集團分析師引述業界消息，中國當局已提前實施年度減產門檻，要求煉鋼廠在 11 月而非原本的 12 月將生產減到 2020 年的水準。