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〈商品報價〉需求熱絡 BDI續漲1.4%

鉅亨網新聞中心
〈商品報價〉需求熱絡 BDI續漲1.4%。(圖:慧洋提供)
〈商品報價〉需求熱絡 BDI續漲1.4%。(圖:慧洋提供)
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運價散裝BDIBCIBPIBSI鐵礦砂

璨樹颱風使散裝運力更加吃緊，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (14 日) 升至逾 2 周高點，上漲 58 點至 4221 點，漲幅 1.39%。

海岬型運費指數 (BCI) 揚升 94 點，或 1.47% 至 6474 點，續創 12 年以來新高；平均日租金增加 784 美元至 53692 美元

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 62 點，或 1.68% 至 3756 點；平均日租金增加 554 美元至 33803 美元。超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 30 點，或 0.94% 至 3210 點。

Intermodal 船舶交易分析師 Tamara Apostolou 認為，璨樹颱風再次擾亂了船舶的供應，導致海岬型運費在太平洋的需求推動下飆升，而大西洋運費繼續保持高位。

此外，中國的港口擁塞加劇了全球航運限制，儘管 BDI 指數在 9 月首周回落，但隨後即恢復上升趨勢。Tamara 指出，預計 BDI 會出現波動，具體取決於港口擁堵的緩解，但基本面對運價保持高位非常有利。

國際鐵礦砂弱勢震盪，天津港進口價續跌 1.84% 至 120.35 美元；連續月紐約鐵礦石下挫 3.26% 至 120.01 美元

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