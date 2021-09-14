〈離岸風電在地化〉西門子歌美颯台中廠投產 為亞太區首座離岸風機機艙組裝廠

西門子歌美颯位於台中的機艙組裝廠今 (14) 日舉行開幕典禮，為亞太區首座、也是西門子歌美颯在歐洲地區外的第一座離岸風機機艙組裝廠，8 月已順利投產、組裝第一顆機艙，首要任務將供應沃旭 900MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場所需的 111 座風機。

西門子歌美颯台中機艙組裝廠去年 4 月啟動建置，土地面積約 3 萬平方公尺，首要任務是組裝 SG 8.0-167 DD 離岸風機機艙，供貨給沃旭大彰化東南及西南第一階段風場使用，後續也將供貨台灣及亞太區其他風場專案。

依照與沃旭的合約，西門子歌美颯將透過彰化本地供應商金豐機器工業，與西門子歌美颯供應商韓國 CS Wind 集團攜手合座，生產 111 座風機塔架，目前由金豐位於台中港的廠房負責生產製造。

此外，西門子歌美颯也積極培育離岸風電機艙組裝人才，委託金屬工業研究發展中心執行相關訓練，共有近 80 名在地人才接受訓練，投入第一線生產作業。

西門子歌美颯先前已在國內參與風場建置，海洋風電第一階段 2 支總容量 8MW 的離岸風機，就是採用西門子歌美颯生產的風機，其也於 2019 年完成海洋風電第二階段共 20 支風機建置，兩階段總裝置容量達 128MW，為台灣首座正式商轉的離岸風場。

