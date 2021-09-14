一銀財管2.0上路 派員星國取經款待億元富豪理財客

第一銀行今 (14) 日正式加入「財管 2.0」高資產業務市場，即日起開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣 1 億元以上客戶，申請成為財管客戶，為服務這些高資產大戶，一銀特別派員前往新加坡取經，目標成為亞洲高資產財管品牌。

一銀表示，已針對高資產客戶設立專責服務單位，集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，除提供投資理財需求，更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求。

一銀表示，已針對高資產客戶設立專責服務單位，集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，除提供投資理財需求，更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求。

為持續提升團隊專業能力，確保客戶的權益為優先，銀行也將選派人員向新加坡學習並取得專業認證，強化風險管理並接軌國際私銀服務再創新。

在金融商品部分，提供商品包括「不受信評限制的外國債券」、多元管道買賣「境外結構型商品」與「外幣結構型金融債券」，同時讓 OBU 客戶參與臺灣金融特色的商品，提供「OBU 客戶台股衍生性金融商品」等新種商品，並規劃客戶需求導向之「私募基金」及「高保額人身保險」等商品。

因應理財商品投資需求，一銀也搭配導入外部投資顧問的投資觀點及投資資產配置建議，有效提升決策效率以及風險控管能力，提供高資產客戶精準且最適投組建議。

此外，為提供高資產客戶頂級尊榮禮遇，找來與擁有 30 年國際 VIP 服務經驗的「Aspire 奧思禮禮賓團隊」合作，服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求，提供如國際級之私人專屬醫療顧問，以及業界第一的「全球奢華頂級酒店尊榮禮遇」。

一銀表示，高資產客戶還可享「第一銀行 GLORY+ 世界卡」權益升級服務，包含免年費、指定保費現金回饋、機場接送及貴賓室使用次數雙倍送等，並增設高資產 VIP 客服專線，提供 24 小時即時服務，加上將於年底上線的高資產數位專區，打造全通路的無斷點服務。