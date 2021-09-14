 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

一銀財管2.0上路 派員星國取經款待億元富豪理財客

鉅亨網記者郭幸宜 台北
第一銀行高資產財管業務14日正式上路。(圖：一銀提供)
第一銀行高資產財管業務14日正式上路。(圖：一銀提供)
Tag
第一銀行財富管理億元新加坡

第一銀行今 (14) 日正式加入「財管 2.0」高資產業務市場，即日起開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣 1 億元以上客戶，申請成為財管客戶，為服務這些高資產大戶，一銀特別派員前往新加坡取經，目標成為亞洲高資產財管品牌。

一銀表示，已針對高資產客戶設立專責服務單位，集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，除提供投資理財需求，更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求。

一銀表示，已針對高資產客戶設立專責服務單位，集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，除提供投資理財需求，更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求。

為持續提升團隊專業能力，確保客戶的權益為優先，銀行也將選派人員向新加坡學習並取得專業認證，強化風險管理並接軌國際私銀服務再創新。

在金融商品部分，提供商品包括「不受信評限制的外國債券」、多元管道買賣「境外結構型商品」與「外幣結構型金融債券」，同時讓 OBU 客戶參與臺灣金融特色的商品，提供「OBU 客戶台股衍生性金融商品」等新種商品，並規劃客戶需求導向之「私募基金」及「高保額人身保險」等商品。

因應理財商品投資需求，一銀也搭配導入外部投資顧問的投資觀點及投資資產配置建議，有效提升決策效率以及風險控管能力，提供高資產客戶精準且最適投組建議。

此外，為提供高資產客戶頂級尊榮禮遇，找來與擁有 30 年國際 VIP 服務經驗的「Aspire 奧思禮禮賓團隊」合作，服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求，提供如國際級之私人專屬醫療顧問，以及業界第一的「全球奢華頂級酒店尊榮禮遇」。

一銀表示，高資產客戶還可享「第一銀行 GLORY+ 世界卡」權益升級服務，包含免年費、指定保費現金回饋、機場接送及貴賓室使用次數雙倍送等，並增設高資產 VIP 客服專線，提供 24 小時即時服務，加上將於年底上線的高資產數位專區，打造全通路的無斷點服務。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
第一金2892
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow