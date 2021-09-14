經濟復甦提振全球金屬需求 至2022年獲利有望增長8%

根據穆迪投資者服務全公司的一份報告顯示，受惠經濟復甦拉升金屬需求，至 2022 年全球金屬產業中的 EBITDA 有望成長約 8%。不過，穆迪將全球金屬與礦業的前景展望由積極下修至持穩，認為近期屢創新高的金屬價格上漲可能有限。

穆迪高級副總裁 Barbara Mattos 在一份聲明中表示，由於經濟復甦支撐了金屬各項需求，因此預計到 2022 年中期，金屬產業的 EBITDA 將增長約 8%。

報告中指出，與歷史平均水平相比，銅價在 2022 年仍有望保持強勁，而且從長期來看，結構性供給短缺將促使銅價保持在高位。政府和產業致力於減碳，也將推升銅的需求。另外，有部分地區的銅供應將趕不及市場需求，包括智利。

另外，鋁價周一觸及每噸 3000 美元，為 13 年來首次，因為市場預期供應中斷將持續，而需求將繼續上升，報告認為，漲勢有望維持到明年中。

鎳價漲勢則將維持到明年初。報告表示，隨著印尼的產能增加，鎳生鐵 (NPI) 的供應量預期將會持續增長，因此對鎳價造成壓力。

鋅價預期將在明年回落，主因是隨著秘魯、墨西哥和玻利維亞等大型鋅礦生產國的產量回升，鋅市場正從供不應求轉變為供給過剩。全球鋅產量預計將年增 4.3%，創下 2012 年以來最快增速。

報告中預期，未來 12 個月銅價為每噸 8,818 美元、鋁價為 2,205 美元、鋅價為 2,756 美元、鎳價為 16,535 美元。