中國8月粗鋼產量降至17個月低點 拖累鐵礦砂期貨續跌

鐵礦砂期貨周三 (15 日) 觸及九個月低點，因為中國鋼鐵產量繼續下滑，加劇了對原材料需求的擔憂。

國家統計局的數據顯示，中國 8 月粗鋼月產量連續第 3 個月下滑，至 8324 萬噸，使日均產量降至 2020 年 3 月以來，近 17 個月最低。

在中國加大力度降低鋼鐵產量之際，新加坡鐵礦砂期貨本周已經下跌超過 10%，創去年 11 月以來的新低。

北京當局一整年來都在敦促鋼鐵廠減產，從而控制污染。年底前，限產力度預計將加大，冬季限制措施一般都會更為嚴格，而且中國希望在冬季奧運前能有良好的空氣品質。

新加坡鐵礦砂期貨一度下跌 5.6%，至每噸 113.95 美元，當地時間下午 4:13，報 115.30 美元。自今年 5 月衝上高點後，鐵礦砂期貨已經下跌了逾 100 美元。

大連商品交易所交易量最大的鐵礦砂期貨下跌 4.3%，至每噸 683 元人民幣 (106.02 美元)，這是 2020 年 12 月 9 日以來最低價格。

據 SteelHome 諮詢公司稱，周二運往中國的含鐵量為 62% 的鐵礦砂現貨價格，下跌 2 美元至每噸 125 美元。