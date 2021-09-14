南光槓輝瑞專利訴訟案 不服判決再提上訴

製藥廠南光 (1752-TW) 今 (14) 日公告，旗下藥品美好挺與國際藥廠輝瑞 (PFE-US) 的專利權訴訟案，日前智慧財展法院判決結果出爐，南光需賠償輝瑞逾 9000 萬元，南光依法提上訴，並向法院提存擔保免假執行。

輝瑞開發的藥品威而鋼，其化合物專利在 2011 年 6 月過期，南光看準專利過期，將旗下成分相當的學名藥美好挺上市鋪貨，不過，輝瑞為維持藥品市占，仍對外宣稱擁有藥品專利，並向南光提專利訴訟。

南光旗下藥品美好挺被國際藥廠輝瑞提告侵害專利權，依台灣智慧財產法院 7 月底判決結果，南光需賠償輝瑞逾 9000 萬元。

南光強調，該藥品專利已過期，且歐盟取消該藥品適應症專利，美好挺也取得合規藥證並上市，不服智慧財產法院更一審審判決結果，依法再提起上訴。

南光表示，專利權訴訟是產業常見的商業競爭，判決不影響藥品業務推廣，公司營運一切正常，預期官司至少要 1-2 年才會明朗化。

其他藥品發展方面，南光表示，海外布局穩定成長，營收比重已突破 3 成，明年則看好中國、美國陸續有新品上市，業績有望顯著成長；國內則受惠疫情趨緩，客戶拉貨動能回到正常水準，若第四季未再爆發大規模群聚，今年全年整體營收有機會年增雙位數。

南光表示，中國市場主要銷售品項包括降腦壓藥、急救藥與胃腸用藥，其中降腦壓藥拉貨動能非常強勁，前 8 月業績年增超過 1 倍，預期明年業績至少年增 5 成。