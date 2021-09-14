 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

南光槓輝瑞專利訴訟案 不服判決再提上訴

鉅亨網記者沈筱禎 台北
南光槓輝瑞專利訴訟案 不服判決提上訴。(圖:AFP)
南光槓輝瑞專利訴訟案 不服判決提上訴。(圖:AFP)
Tag
南光藥品輝瑞專利權

製藥廠南光 (1752-TW) 今 (14) 日公告，旗下藥品美好挺與國際藥廠輝瑞 (PFE-US) 的專利權訴訟案，日前智慧財展法院判決結果出爐，南光需賠償輝瑞逾 9000 萬元，南光依法提上訴，並向法院提存擔保免假執行。

輝瑞開發的藥品威而鋼，其化合物專利在 2011 年 6 月過期，南光看準專利過期，將旗下成分相當的學名藥美好挺上市鋪貨，不過，輝瑞為維持藥品市占，仍對外宣稱擁有藥品專利，並向南光提專利訴訟。

南光旗下藥品美好挺被國際藥廠輝瑞提告侵害專利權，依台灣智慧財產法院 7 月底判決結果，南光需賠償輝瑞逾 9000 萬元。

南光強調，該藥品專利已過期，且歐盟取消該藥品適應症專利，美好挺也取得合規藥證並上市，不服智慧財產法院更一審審判決結果，依法再提起上訴。

南光表示，專利權訴訟是產業常見的商業競爭，判決不影響藥品業務推廣，公司營運一切正常，預期官司至少要 1-2 年才會明朗化。

其他藥品發展方面，南光表示，海外布局穩定成長，營收比重已突破 3 成，明年則看好中國、美國陸續有新品上市，業績有望顯著成長；國內則受惠疫情趨緩，客戶拉貨動能回到正常水準，若第四季未再爆發大規模群聚，今年全年整體營收有機會年增雙位數。

南光表示，中國市場主要銷售品項包括降腦壓藥、急救藥與胃腸用藥，其中降腦壓藥拉貨動能非常強勁，前 8 月業績年增超過 1 倍，預期明年業績至少年增 5 成。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
南光1752輝瑞US-PFE
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞