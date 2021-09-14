〈五倍券來了〉金融業加碼 王美花：數位綁定可望達20%目標

政院即將推出振興五倍券，金融業也擴大加碼力道，累計加碼 33 億元、462 萬份，對此，經濟部長王美花今 (14) 日出席活動表示，金融業、各部會加碼都有助帶動數位綁定比例提升，樂觀認為今年數位綁定將順利跨越 20% 目標。

王美花表示，目前金融業加碼份數已達到 462 萬份，依此推估數位綁定比例將可望突破 20% 大關，後疫情時代數位消費將成新趨勢、新常態，民眾使用數位方式綁定振興五倍券，將能熟悉數位消費模式。

王美花進一步指出，今年公股、民營銀行加碼都相當踴躍，除公股銀行擴大加碼，民營銀行也推出優惠，加上近期民營銀行業績相當好，振興之外也可望善盡社會責任，回饋給消費者。

針對行政院建議適度鬆綁防疫規範，指揮中心今鬆口 9 月 20 日可望進一步鬆綁相關規範，對此，王美花表示，經濟部扮演工商界與指揮中心的橋樑，會依各行各業狀況與指揮中心商討指引，再對外公布。

另一方面，外交部今日宣布，下月將籌組經貿投資考察團，由國發會主委龔明鑫率隊，預計在 10 月 20 日至 10 月 30 日出訪斯洛伐克、捷克、立陶宛等三國，王美花指出，經濟部也將參團，並透露目前有多家企業都表達參團意願。