 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈五倍券來了〉金融業加碼 王美花：數位綁定可望達20%目標

鉅亨網記者劉韋廷 台北
金融業加碼462萬份，經濟部長王美花：數位綁定可望達20%目標。(圖截自線上記者會直播)
金融業加碼462萬份，經濟部長王美花：數位綁定可望達20%目標。(圖截自線上記者會直播)
Tag
五倍券經濟部數位綁定王美花經貿考察

政院即將推出振興五倍券，金融業也擴大加碼力道，累計加碼 33 億元、462 萬份，對此，經濟部長王美花今 (14) 日出席活動表示，金融業、各部會加碼都有助帶動數位綁定比例提升，樂觀認為今年數位綁定將順利跨越 20% 目標。

王美花表示，目前金融業加碼份數已達到 462 萬份，依此推估數位綁定比例將可望突破 20% 大關，後疫情時代數位消費將成新趨勢、新常態，民眾使用數位方式綁定振興五倍券，將能熟悉數位消費模式。

王美花進一步指出，今年公股、民營銀行加碼都相當踴躍，除公股銀行擴大加碼，民營銀行也推出優惠，加上近期民營銀行業績相當好，振興之外也可望善盡社會責任，回饋給消費者。

針對行政院建議適度鬆綁防疫規範，指揮中心今鬆口 9 月 20 日可望進一步鬆綁相關規範，對此，王美花表示，經濟部扮演工商界與指揮中心的橋樑，會依各行各業狀況與指揮中心商討指引，再對外公布。

另一方面，外交部今日宣布，下月將籌組經貿投資考察團，由國發會主委龔明鑫率隊，預計在 10 月 20 日至 10 月 30 日出訪斯洛伐克、捷克、立陶宛等三國，王美花指出，經濟部也將參團，並透露目前有多家企業都表達參團意願。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞