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〈財報〉甲骨文Q1營收遜色 IT支出吃重 盤後挫近2%

鉅亨網編譯許家華
〈財報〉甲骨文Q1營收遜色 IT支出吃重 盤後挫近2% (圖片:AFP)
〈財報〉甲骨文Q1營收遜色 IT支出吃重 盤後挫近2% (圖片:AFP)
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甲骨文財報雲端美股產業

商務軟體製造商甲骨文 (ORCL-US) 週一 (13 日) 公布會計年度第一季營收遜於分析師預期，對第二季財測也落在分析師預測的區間低檔，盤後一度重挫 3% ，爾後跌幅收斂至約莫 1.9%。

甲骨文執行長 Safra Catz 表示，「相較本地業務，雲端是基本面獲利更好的業務。展望明年，我們預計公司營業利潤會等同或高於疫情前的水準。甲骨文不會再批露雲端基礎設施或雲端應用程式的營收或營業利益。」

第二財季財測 
  • EPS：年增 3% 至 5%，即 1.09 美元至 1.13 美元
  • 分析師預期 (Refinitiv 調查)：年增近 5%，即 1.08 美元

甲骨文週一收低 0.88%，盤後下挫 1.9%，報 87.20 美元

第一財季 (8 月 31 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)
  • EPS：調整後 1.03 美元  vs. 97 美分
  • 營收：年增 4% 至 97.3 億美元 vs. 97.7 億美元

甲骨文第一財季營收年增率僅 4%，較前一季 8% 的年增率減半。

營收細項

「雲端服務和授權支援」部門是甲骨文最大業務類別，營收年增 6% 至 73.7 億美元，低於 StreetAccount 調查的分析師共識預期 74.1 億美元

「雲端和本地授權許可」部門營收年減 8% 至 8.13 億美元，不及 StreetAccount 調查的分析師共識預期 8.597 億美元

「硬體」部門營收年減 6% 至 7.63 億美元，不及 StreetAccount 調查的分析師共識預期 7.785 億美元

甲骨文第一財季資本支出自去年同期的 4.36 億美元提升至 10 億美元以上，原因是管理層表明希望擁有必需的基礎設備以對應預期的雲端需求。雲端基礎設施和雲端應用程式目前在甲骨文營收占比中達 25%。

甲骨文於第一財季宣布一項支持獎勵計畫，旨在鼓勵客戶採用其公共雲服務。國際信評機構 S&P Global Ratings 將甲骨文債信評級調降至 BBB+。

甲骨文自今年以來，股價已上漲 37%，高於同期上漲約 19% 的 S&P 500 指數。

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