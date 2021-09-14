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台股多空拉鋸收小黑 三大法人買超65.5億元 外資動向不明

鉅亨網新聞中心
台股多空拉鋸收小黑 三大法人買超65.5億元 外資動向不明。(鉅亨網資料照)
台股多空拉鋸收小黑 三大法人買超65.5億元 外資動向不明。(鉅亨網資料照)
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台股外資三大法人投信電子股航運

台股今 (14) 日早盤跟隨美股反彈站上 17500 點關卡，聯發科率電子股上攻，但盤中航運股湧現賣壓，整體運輸類股重挫逾 4%，為盤面最弱勢族群，終場指數小跌 11 點，收在 17434 點，成交量能不到 2600 億元，續創今年以來次低，三大法人合計買超 65.5 億元。

觀察法人籌碼變動，外資近來忽買忽賣，動向不明確，今天又反手買超 65.46 億元；投信持續買超 7.13 億元，為連 4 買；自營商則賣超 7.04 億元，三大法人合計買超 65.5 億元。

晶圓雙雄欲振乏力，台積電一路在平盤附近遊走，終場收小黑 613 元；聯電一度跌至 65.6 元，終場跌幅收斂至 1%，收 66 元；聯發科扛起多頭大旗，上漲逾 2%，收 947 元。電子股互有漲跌，華碩、矽力 - KY、南電等股價強勢走揚，大立光、瑞昱則在盤下震盪。

部分傳產族群仍為多頭指標，水泥族群進入旺季，持續獲得買盤青睞，台泥、亞泥分別上漲 2%、1%，信大也有 4% 以上的漲幅。台塑領漲 1.5%，其他三寶均在盤上表現。

南山人壽前 8 月海賺逾 500 億元創新高，使得大股東潤泰雙雄享受豐沛的轉投資獲利，隨著買盤湧入，潤泰全股價衝上 135.5 元，改寫收盤新高，潤泰新同步登頂，漲逾 2%，收在全場最高 83.5 元。

和泰車新車陸續發表，推升 9 月營運動能，今天股價延續漲勢，上漲近 2%，站回 600 元關卡之上，創逾 1 個月新高；相關汽車零組件廠如智伸科、宏旭 - KY、百達 - KY、堤維西等，漲幅也相當亮眼。

近來海運市況看法分歧，早盤強勢的散裝航運族群，盤中湧現賣壓，四維航重挫近 4%，正德、台航、慧洋 - KY 等也有 1-2% 的跌幅；貨櫃三雄也翻黑，長榮、陽明領跌逾 5%，萬海驚險守住 200 元關卡。鋼鐵族群漲多拉回，指標股中鋼失守 40 元整數關卡，一度下跌逾 1%，中鋼構、千興、盛餘、志聯、燁輝等跌幅也相當深。

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