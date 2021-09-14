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美銀最新調查：經理人對美國經濟趨向謹慎！為何還是滿手股票？

鉅亨網編譯羅昀玫
經理人對美國經濟趨向謹慎！為何還是滿手股票？ (圖片：AFP)
經理人對美國經濟趨向謹慎！為何還是滿手股票？ (圖片：AFP)
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美銀美股經理人調查美國經濟

美國銀行 (Bofa) 一份最新調查指出，隨著 Delta 疫情的重新升溫，使得部分基金經理人已開始轉向看壞全球經濟，且大多數受訪者預計聯準會 (Fed) 將在年底前啟動縮減購債 (Taper)，但這些受訪經理人的持股倉位，卻依舊樂觀。

美國銀行調查顯示，在這份 9 月最新的基金經理人調查裡，只有十分之一的受訪經理人預計未來幾個月全球經濟將更加強勁，創下自去年新冠疫情爆發之後的最低比例。

雖然受訪的基金經理人們對於美國的經濟前景越來越謹慎，但手上的持股倉位卻又壓倒性看多。

深藍：受訪經理人之持股部位　淺藍：對美國經濟前景的淨樂觀程度　圖片：Bloomberg
深藍：受訪經理人之持股部位　淺藍：對美國經濟前景的淨樂觀程度　(圖片：彭博)

美銀分析師 Michael Hartnett 對這份調查點評稱，資產價格與基本面之間罕見的脫節，正在嚴重加劇。

但值得注意的是，或許這種「對經濟前景謹慎、但滿手股票」的操作策略，並不是太過奇怪。

受訪經理人指出，雖然對美國經濟前景的增長態勢轉趨保守看待，但是只要經濟有任何下行風險，Fed 即可能繼續維持鴿派寬鬆，而寬鬆的貨幣政策對股市來說，一向是正向的催化劑。

雖然美國 8 月非農新增非農報告表現不佳，但市場仍普遍預期，Fed 將於年內啟動 Taper，但啟動 Taper 並不代表縮減資產負債表，啟動 Taper 僅是意味著「流動性放水見頂」，並不代表「流動性開始收縮。」

受訪經理人的持股水位高檔，意味若美國經濟前景出現放緩，那麼即使 Fed 仍會 Taper，但升息和後續的縮表動作，則可能出現推遲。

(本文不開放合作媒體轉載)

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