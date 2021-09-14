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台灣打造太空國家隊 四台廠扮要角

鉅亨網記者魏志豪 台北
台灣打造太空國家隊 四台廠成關鍵供應商。(圖:AFP)
台灣打造太空國家隊 四台廠成關鍵供應商。(圖:AFP)
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台灣太空中心國研院行政院國家隊同欣電宜特公準元晶

台灣行政院近期積極推動太空計畫，預計至 2028 年將投入 251 億元，自製 10 顆衛星，由太空中心發起組成衛星供應鏈，開發一系列衛星產品，成員包括公準 (3178-TW)、宜特 (3289-TW)、同欣電 (6271-TW)、元晶 (6443-TW) 等皆扮演要角，攜手貢獻台灣太空發展。

總統蔡英文今 (14) 日表示，2021 年是台灣太空發展令人驚豔的一年，科技部以最短的時間制定「太空發展法」，代表台灣對於太空發展是有策略、有企圖心，期許未來太空中心能協助國內廠商進軍國際，打造成為另一座護國神山。

盤點相關台廠，如公準、同欣電目前即為國際低軌衛星大廠 SpaceX 的供應鏈，其中，公準主要負責微渦輪零組件，今年為提前布局太空微渦輪發電系統，在南科啟動新廠計畫。

同欣電則為低軌衛星射頻模組封測的主力供應商，受惠客戶需求強勁，去年起也啟動八德新廠建置，除了建置 CIS 影像封測產品外，也擬在新廠擴增射頻封測產線，滿足市場後續對衛星發射的需求。

元晶近年也同樣尋找新應用，尤其衛星屬於高度機密的通訊服務，國際客戶為為避開中國供應鏈，也找上元晶合作，可望在後續逐步發酵。

宜特也在今年攜手太空輻射環境驗測聯盟，完成首例太空電子零件輻射檢測，包括影像感測器、記憶體模組，前者應用在太空領域，後者則是應用在地面高可靠度的網通設備，可望提供客戶在地化檢測服務，貼近本土化需求。

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