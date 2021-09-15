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不滿違規行為連環爆 美參議員籲Fed拆分富國銀行

鉅亨網編譯林薏禎
不滿違規行為連環爆 美參議員籲Fed拆分富國銀行 (圖：AFP)
不滿違規行為連環爆 美參議員籲Fed拆分富國銀行 (圖：AFP)
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富國銀行拆分Fed華倫監管消金業務

民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 週二 (14 日) 表達對富國銀行 (Wells Fargo) 一系列缺失的不滿，呼籲聯準會 (Fed) 拆分富國銀行，以免對消費者和金融體系構成巨大風險。

過去幾年來，富國銀行因身陷一系列醜聞，遭監管機構處以高額罰款，自 2016 年在未經客戶授權情況下開設數百萬帳戶以來，富國銀行已支付逾 40 億美元罰款，且上週又因房貸業務不健全，遭美國貨幣監理署 (OCC) 判罰 2.5 億美元

華倫在信件中敦促，Fed 應行使保護消費者和金融體系的權力，要求富國銀行將銀行部門自金融業務中剝離出來，確保富國銀行為長期失控的行為付出相應代價。

華倫援引富國銀行帳戶醜聞及該行在保險與財管業務的其他不當行為，稱富國銀行無法滿足監管要求且公平誠實的面對消費者，將其喻為「無可救藥的慣犯」(irredeemable repeat offender)。

「富國銀行簡直難以治理。」華倫認為，Fed 有能力將消費者放在第一位，也必須這麼做。

針對上述報導，富國銀行透過聲明表示，滿足監管機構對風險管理和管制的期望，依舊是該行的首要任務，並稱其在這 5 年間已有重大轉變。

截稿前，富國銀行 (WFC-US) 於美股盤中小漲 0.3%，至 45.88 美元

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