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〈紐約匯市〉美元走軟 8月通膨壓力趨緩 牽動Fed退場時間表 

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉美元走軟 8月通膨壓力趨緩 牽動Fed退場時間表  (圖:AFP)
〈紐約匯市〉美元走軟 8月通膨壓力趨緩 牽動Fed退場時間表  (圖:AFP)
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美元對主要貨幣周二 (14 日) 走軟，因最新數據顯示美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅較前月和緩且小於市場預期，使聯準會 (Fed) 縮減量化寬鬆 (QE) 的時間表面臨不確定性。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 微跌至 92.601，從周一觸及的 92.887 逾兩周高點下滑。

Fed 將在下周舉行為期兩天的決策會議，投資人熱切想得知縮減購債的時間表。一些 Fed 官員表示年底前就會從寬鬆政策退場，但還要一段時間才會升息。

縮減 QE 代表美國將朝收緊貨幣政策邁進一步，因此提振美元，而且 Fed 將減少購買的債券，流通中的美元將減少。

美國 8 月 CPI 核心 CPI 僅較 7 月上漲 0.1%，是今年來 2 月以來最小單月漲幅，且低於市場預期和 7 月的 0.3%。與去年同期相比上漲 4%，也低於市場預期的 4.2% 和 7 月的 4.3%。

City Index 資深金融市場分析師 Fiona Cincotta 說，疲軟的通膨數據讓投資人不再押注 Fed 很快就會縮減購債，通膨回落將減輕 Fed 過早採取行動的壓力。

美國上周公布的 8 月核心生產者物價指數 (PPI) 增速也放緩，不計食品、能源和貿易服務的核心 PPI 僅漲 0.3%，是去年 11 月以來最小漲幅而且明顯從 7 月的 0.9% 放緩。

Cincotta 說：「通膨觸頂的證據愈來愈多，但供應鏈瓶頸可能持續一段時間，不管是 CPI 還是 PPI，都不太可能大幅或快速下跌。」

歐元美元持平，報 1.1807 美元

美元日圓貶 0.4% 至 109.615 日圓美元瑞士法郎也下滑 0.4% 至 0.9189 瑞郎。

澳幣貶至兩周低點，因澳洲央行 (RBA) 總裁 Philip Lowe 發表極為鴿派的政策前景談話，他表示，2024 年之前可能都不會升息。澳幣美元貶值 0.7%，報 0.7319 美元

截至周三 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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