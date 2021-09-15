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美國會：增稅法案使10年稅收增加2.07兆美元 支應3.5兆美元預算案

鉅亨網編譯張博翔
增稅法案將支應3.5兆美元預算案 美國會：10年稅收將增2.07兆美元（圖：AFP）
增稅法案將支應3.5兆美元預算案 美國會：10年稅收將增2.07兆美元（圖：AFP）
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美國增稅基建案民主黨共和黨美國經濟預算案

美國國會周二 (14 日) 估計，民主黨提出的改稅法案除了能增加高所得族群稅收、減少低收入戶納稅額外，與目前稅制相比，未來 10 年內將可額外獲得 2.07 兆美元稅收，以支應即將通過的 3.5 兆美元預算案。

美國國會稅收聯合委員會表示，估計民主黨目前提出的增稅提案將在 10 年籌集約 2.07 兆美元。其中來自高收入族群的稅收增加約 1 兆美元，來自大公司的稅收增加 9636 億美元

此外，擴大兒童、所得稅收減免，意味著低收入族群到 2023 年可以繳納較少稅，不過所得超過 20 萬美元族群應繳稅額略增，至於所得高於 100 萬美元族群的稅額更將增加 10.6%。

該委員會表示，直到擴大的稅收抵免在 2027 年左右到期後，所得 3 萬至 20 萬美元的美國民眾應繳稅款才會略為增加。

目前增稅案將把最高個人所得稅率從目前的 37% 拉回 2017 年以前實施的 39.6%，所得超過 500 萬美元的民眾則應繳納額外 3% 的附加稅。另外，所得超過 40 萬美元的族群，資本利得稅率從 20% 提高至 25%，但未如拜登承諾調高富裕家庭的遺產繼承稅。

委員會分析表明，此增稅計畫可能會違背拜登不對收入低於 40 萬美元民眾增稅的承諾，因為所得 20 萬至 50 萬美元的族群，到 2023 年的應繳稅額將增長 0.3%；所得 5 萬至 7 萬美元族群，到 2027 年應繳稅額增加 1%。

民主黨即將在未來幾周內推動 3.5 兆美元的預算法案，以落實拜登擴大兒童與老年人照護、教育、綠能等社會福利政策。不過，內容中祭出的稅賦減免，將使未來 10 年的稅收減少 1.2 兆美元，淨稅收約增加為 8.71 億美元

增稅案目前仍面臨共和黨極力反對，共和黨認為此舉將讓中產階級和富人繳更多稅，並將引發失業、經濟放緩和通膨升溫。現階段民主黨正透過預算和解程序，以繞過共和黨並且盡快通過該法案。

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