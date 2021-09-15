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〈台股盤中〉秋節前賣壓出籠 一度下挫逾百點摜破季線

鉅亨網記者魏志豪 台北
〈台股盤中〉秋節前賣壓出籠 一度下挫逾百點摜破季線。(鉅亨網資料照)
〈台股盤中〉秋節前賣壓出籠 一度下挫逾百點摜破季線。(鉅亨網資料照)
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台股電子台積電鴻海電動車蘋果

美股四大指數周二全面收黑，台股今 (15) 日早盤也開低，且由於中秋連假即將到來、台指期結算等影響，買盤力道縮手、變現賣壓沉重，指數一度下挫超過百點，摜破季線，預估成交量再較昨日收斂，僅 2500 億元。

權值股僅鴻海獨強，鴻海受惠新款電動車提前曝光，買盤全面進駐，推升股價上漲超過 1%，站回月線，台積電則未受蘋果新品發表激勵，聯發科也同步下挫，雙雙回測月線，其餘如台塑四寶、台達電、聯電等也全面下跌，壓抑大盤走勢。

觀察資金流向，電子類股隨著量縮下跌，成交比重不到 5 成、僅 45%，航運則達 26%，化學生技與醫療則激增至 8%，其餘如鋼鐵、金融等約 3-4%，以漲跌幅來看，化學生技與醫療早盤表現最強勢，類股漲幅近 1%，其餘均下跌表態。

今日盤面焦點為化工相關類股，隨著永光發展第三代半導體有成，繼昨日漲停作收，今日再度開高，大漲半根以上，也吸引資金進駐化工類股，三晃亮燈漲停，中華化漲幅也有逾 4%，其餘如中碳、德淵、東聯、台肥等，均在盤上表現。

台股近來走勢震盪，加上越接近中秋連假，觀望氛圍越濃厚，法人認為，在缺乏主流族群支撐下，指數上漲空間有限，須留意量能變化，短期仍以震盪格局為主。

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