澳門擬修博奕法 禁副牌、政府介入董事會等 博奕股大崩盤

澳門政府公布，針對修改「博彩法」向社會進行 45 天的諮詢，內容包含建議禁止賭場「副牌」、檢討執照發放數量、提高澳門永久居民在博奕公司持股比例、建議委派政府代表擔任博奕公司董事。對於諮詢建議是否針對美資博奕公司，澳門經濟財政司司長李偉農無回應。

受到這個利空消息影響，香港博奕類股全面崩盤，金沙中國 (1928-HK) 一度暴跌 26%，永利 (1128-HK) 跌幅超過兩成，美高梅 (2282-HK)、澳博(880-HK)、銀河娛樂(27-HK) 和新濠國際 (200-HK) 跌幅亦超過 15%。

(圖片: AFP)

澳門六家賭場的牌照明年 6 月到期，包含總部在拉斯維加斯的永利、美高梅和金沙。而澳門政府宣布，就修改「博彩法」向社會大眾諮詢到 10 月 29 日，諮詢建議包含檢討發牌數量，且禁止賭牌「副牌」。

目前澳門只發出三個賭牌予銀河娛樂、永利及澳博旗下公司，但是這三間公司可再依條例，在主機關許可下將牌照轉給金沙、新濠國際及美高梅，亦即所謂的「副牌」。

同時這項諮詢內容又建議，派政府代表擔任博彩公司董事，意味著配息要取得政府同意，並提升澳門居民持股比例等，根據目前澳門「博彩法」，博奕公司澳門居民持股比例要達 10%。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，博奕的稅收仍然是一個重要的考慮因素，但沒有透露關於新的博彩執照審核制度的具體方案，或者未來將發放多少賭牌的資訊。

